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Сегодня, 16:48

Кожевников — о решении ИИХФ продлить отстранение России: «Они обнаглели! Для нас это маразм, а для них нормальное поведение»

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о продлении отстранения сборных России и Белоруссии всех возрастов, а также всех клубов из этих стран от участия в международных турнирах до конца сезона-2024/25.

«Конечно, это предсказуемое решение. Если бы разрешили участвовать, то было бы удивительно. И не стоило ожидать, что будет что-то по-другому. Но на Олимпиаду у нас есть шанс попасть. Было понятно, что Павел Владимирович Буре будет за нас ратовать и будет вопросы задавать негодяям. А негодяи не хотят правду. Поэтому его и не допустили до обсуждения. Возможно ли такое поведение со стороны ИИХФ? Ну они теперь обнаглели. Им разрешили все, они и делают. Там же и шведы, и финны, которые обиженные. Для нас это маразм, а для них — нормальное поведение. Спорт это же не политика, а они в политику все это перевели. Ничего делать-то не могут», — сказал Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

Хоккеисты сборной России. Отстранение продолжается. Россия пропустит и следующий международный сезон в хоккее, а Белоруссия — Олимпиаду

В ИИХФ отметили, что продолжат следить за ситуацией, и сообщили, что рассмотрят вероятность возвращения сборных и клубов из России и Белоруссии на международные турниры в сезоне-2025/26. Самая поздняя дата рассмотрения этого вопроса — май 2025 года, когда пройдет ежегодный конгресс организации.

ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии, а также клубы из этих стран от участия в международных турнирах в феврале 2022 года. В марте 2023 года ограничение было продлено до конца сезона-2023/24.

Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
Александр Кожевников
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