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Каменев заявил, что сборная России приехала на чемпионат мира только за победой

20:25
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Нападающий сборной России Владислав Каменев сказал, что его команда прибыла на турнир за победой.

«Все отлично, не было такого ощущения, будто мы долго не катались, — цитирует Каменева официальный сайт ФХР 20 мая. -В первый день попробовали лед — он получше, чем в Чехии. Конечно, не идеальный, но намного лучше, чем тот, на котором в Чехии играли. Съездили мы и на другую арену на автобусе, но она, как я понимаю, только тренировочная, игр там не будет. Но лед одинаковый.

Думаю, вспоминать игру предыдущую с чехами не стоит, потому что Евротур и чемпионат мира — это совсем разные турниры. И много ребят подъехало новых — думаю, будет намного лучше, намного интереснее игра. Конечно, ожидаем победы — чего еще можно ожидать? Для этого мы сюда и приехали — только за победой.

Когда я попал в заявку, родители были очень рады. И я сам очень рад был — все-таки первый чемпионат мира взрослый. Мне кажется, каждый мечтает попасть на такого уровня турнир. Родственники все, друзья тоже обрадовались, пожелали удачи. Весь Орск тоже знает — хоккейный город у меня, все следят и все будут поддерживать. Пусть наши болельщики знают, что мы будем делать все для победы. Пусть наслаждаются хоккеем».

21 мая Россия стартует на турнире матчем против команды Чехии. Начало в 16.15 по московскому времени.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/79238/

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав