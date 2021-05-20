Каменев заявил, что сборная России приехала на чемпионат мира только за победой
Нападающий сборной России Владислав Каменев сказал, что его команда прибыла на турнир за победой.
«Все отлично, не было такого ощущения, будто мы долго не катались, — цитирует Каменева официальный сайт ФХР 20 мая. -В первый день попробовали лед — он получше, чем в Чехии. Конечно, не идеальный, но намного лучше, чем тот, на котором в Чехии играли. Съездили мы и на другую арену на автобусе, но она, как я понимаю, только тренировочная, игр там не будет. Но лед одинаковый.
Думаю, вспоминать игру предыдущую с чехами не стоит, потому что Евротур и чемпионат мира — это совсем разные турниры. И много ребят подъехало новых — думаю, будет намного лучше, намного интереснее игра. Конечно, ожидаем победы — чего еще можно ожидать? Для этого мы сюда и приехали — только за победой.
Когда я попал в заявку, родители были очень рады. И я сам очень рад был — все-таки первый чемпионат мира взрослый. Мне кажется, каждый мечтает попасть на такого уровня турнир. Родственники все, друзья тоже обрадовались, пожелали удачи. Весь Орск тоже знает — хоккейный город у меня, все следят и все будут поддерживать. Пусть наши болельщики знают, что мы будем делать все для победы. Пусть наслаждаются хоккеем».
21 мая Россия стартует на турнире матчем против команды Чехии. Начало в 16.15 по московскому времени.
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
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