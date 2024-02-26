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Сегодня, 11:50

Фазель: «Мое сердце страдает. Россия очень важна для международных соревнований»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-президент ИИХФ Рене Фазель.
Рене Фазель.
Фото Global Look Press

Экс-президент ИИХФ Рене Фазель в интервью «СЭ» ответил на вопрос о последствиях отстранения России для международного хоккея.

«Международные соревнования потеряли уровень? Конечно! Вспомните серию 1972 года. Россия очень важна для международных соревнований. Мое сердце страдает», — сказал Фазель «СЭ».

12 февраля совет ИИХФ заявил, что возвращение сборных России и Белоруссии на международные соревнования «пока небезопасно». Команды отстранены с февраля 2022 года. Также президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил «СЭ», что решение об участии России в Олимпиаде-2026 будет принято в феврале-марте 2025 года.

Рене Фазель. «Политика сейчас контролирует спорт. ИИХФ сталкивается с огромным давлением». Фазель — об изоляции России

Сборная России по хоккею
Рене Фазель
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