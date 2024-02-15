Тардиф назвал дело вратаря ЦСКА Федотова камнем преткновения в возвращении ФХР к международным соревнованиям

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в разговоре с «СЭ» назвал условия возвращения ФХР к международным соревнованиям.

«Все, кажется, забыли или игнорируют, что в отношении Федотова ведется дисциплинарное дело. Для начала нужно показать, что российский хоккей готов уважать:

1) Руководство ИИХФ и наши правила.

2) Универсальное понятие контракта

3) Международные правила трансферов

4) ИИХФ и санкции Независимого дисциплинарного совета

Действительно ли российский хоккей хочет вернуться в соревнования ИИХФ? Российский хоккей должен адаптироваться и принять правила, которые принимают и уважают все остальные федерации, а не наоборот", — сказал Тардиф «СЭ».

14 августа ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией», подписав соглашение с армейцами до конца сезона-2023/24. Организация приняла решение дисквалифицировать игрока на 4 месяца (срок дисквалификации будет отсчитываться с 1 сентября) и наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на один сезон.

11 января Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию вратаря ЦСКА Федотова на санкции ИИХФ.

12 февраля совет ИИХФ заявил, что возвращение сборных России и Белоруссии на международные соревнования «пока небезопасно». Команды отстранены с февраля 2022 года. Также президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил «СЭ», что решение об участии России в Олимпиаде-2026 будет принято в феврале-марте 2025 года.