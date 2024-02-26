Фазель о решении ИИХФ продлить отстранение России: «К сожалению, политика контролирует спорт»

Экс-президент ИИХФ Рене Фазель в интервью «СЭ» прокомментировал решение Международной федерации хоккея продлить отстранение России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях до 2025 года.

«Видел это решение. Мы понимаем, что ИИХФ сталкивается с огромным давлением, особенно со стороны Швеции. К сожалению, политика сейчас контролирует спорт, особенно в Европе. Это очень грустно для спортсменов. Но что мы можем сделать?» — сказал Фазель «СЭ».

12 февраля совет ИИХФ заявил, что возвращение сборных России и Белоруссии на международные соревнования «пока небезопасно». Команды отстранены с февраля 2022 года. Также президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил «СЭ», что решение об участии России в Олимпиаде-2026 будет принято в феврале-марте 2025 года.

В Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что разочарованы решением ИИХФ о продлении отстранения, и назвали его дискриминационным.