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Сегодня, 17:20

Чемпионат мира по хоккею 2024: состав участников турнира

На ЧМ-2024 по хоккею в Чехии выступят 16 сборных
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеисты.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На чемпионате мира-2024 по хоккею в Чехии выступят 16 сборных. Мировое первенство пройдет с 10 по 26 мая. «СЭ» публикует информацию о составе групп ЧМХ-2024.

По решению Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) сборные России и Белоруссии не сыграют на чемпионате мира-2024 в Чехии.

Группа А ЧМ-2024 по хоккею

  • Канада
  • Финляндия
  • Швейцария
  • Чехия
  • Дания
  • Норвегия
  • Австрия
  • Великобритания

Группа B ЧМ-2024 по хоккею

  • США
  • Германия
  • Швеция
  • Словакия
  • Латвия
  • Франция
  • Казахстан
  • Польша

Матчи группы А пройдут в городе Прага на льду «О2 Арены». Игры группы B состоятся на территории спортивного комплекса «Ostravar Арена».

ЧМ-2024 по хоккею: новости и результаты матчей, турнирные таблицы и календарь игр, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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