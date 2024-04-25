Чемпионат мира по хоккею 2024: состав участников турнира
На ЧМ-2024 по хоккею в Чехии выступят 16 сборных
На чемпионате мира-2024 по хоккею в Чехии выступят 16 сборных. Мировое первенство пройдет с 10 по 26 мая. «СЭ» публикует информацию о составе групп ЧМХ-2024.
По решению Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) сборные России и Белоруссии не сыграют на чемпионате мира-2024 в Чехии.
Группа А ЧМ-2024 по хоккею
- Канада
- Финляндия
- Швейцария
- Чехия
- Дания
- Норвегия
- Австрия
- Великобритания
Группа B ЧМ-2024 по хоккею
- США
- Германия
- Швеция
- Словакия
- Латвия
- Франция
- Казахстан
- Польша
Матчи группы А пройдут в городе Прага на льду «О2 Арены». Игры группы B состоятся на территории спортивного комплекса «Ostravar Арена».
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