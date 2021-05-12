Защитник Динар Хафизуллин покидает расположение сборной России из-за травмы. Он получил повреждение в матче Чешских игр против Швеции (6:4), сообщает пресс-служба национальной команды.

Хафизуллин также не сможет принять участие на чемпионате мира в Латвии.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.