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Хафизуллин покидает расположение сборной России из-за травмы

21:34
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Защитник Динар Хафизуллин покидает расположение сборной России из-за травмы. Он получил повреждение в матче Чешских игр против Швеции (6:4), сообщает пресс-служба национальной команды.

Хафизуллин также не сможет принять участие на чемпионате мира в Латвии.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

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