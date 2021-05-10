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Шестеркин объяснил, почему не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира

22:33
Игорь Шестеркин. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Игорь Шестеркин. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал «СЭ», почему не сможет приехать в сборную России и сыграть на чемпионате мира в Латвии.

«К большому сожалению, не смогу помочь сборной на чемпионате мира. Я очень хотел приехать, но травма, полученная в ходе сезона, не дает этого сделать. Клуб не отпустит меня по медицинским показателям. Всегда с огромным удовольствием приезжал в сборную, и, надеюсь, приеду в будущем», — заявил голкипер.

Также он добавил: «Желаю нашей команде отличного выступления, обойтись без травм и закончить сезон на счастливой ноте с золотыми медалями!»

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

(Марат Сафин)

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав