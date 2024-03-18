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Сегодня, 14:36

На чемпионате мира по хоккею 2024 года разыграют медали из хрустального стекла

Виктория Кравченко
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) представила на официальном сайте медали из хрустального стекла, которые получат победители и призеры чемпионата мира 2024 года в Чехии. Характер материала напоминает лед, а порезы на нем — след от коньков.

«В процессе создания мы сосредоточились на том, чтобы медали хорошо смотрелись поверх джерси», — заявил глава оргкомитета ЧМ-2024 Петр Бржиза.

Чемпионат мира пройдет в городах Прага и Острава с 10 по 26 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Канады.

Чемпионат мира по хоккею
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