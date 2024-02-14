Россию отстранили от ЧМ-2025, что дальше? Live с Зислисом, Шевченко и Потаповым — в 14.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и наш эксперт Алексей Потапов обсудят последние события в хоккейном мире — в эфире на YouTube-канале «СЭ Хоккейный» в 14.00 (мск).

Г лавные темы онлайна:

— «Авангард» громит «Сибирь», но разгромлен «Салаватом»;

— «Локомотив» очень плох в концовке регулярки;

— что ждет клубы, которые не попали в плей-офф;

— кто займет восьмое место на «Востоке»;

— Россию отстранили от сезона-2024/25.