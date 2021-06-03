Нереальный гол русского форварда остановил Канаду в четвертьфинале ЧМ. Одурачил двух больших звезд НХЛ и расстрелял вратаря

Этот материал из цикла «Великие моменты и матчи российского хоккея». Сериал о самых ярких играх, голах и других вошедших в историю событиях, связанных как со сборной России , так и нашими энхаэловцами или Суперлигой и КХЛ. В этом тексте — про знаменитый гол Алексея Кайгородова в четвертьфинале чемпионата мира-2011 против Канады (2:1)

Чемпионат мира-2011. 1/4 финала

Канада — Россия — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Спецца — 4 (Пьетранджело), 25:32 — 1:0. Кайгородов — 1 (мен.), 49:07 — 1:1. Ковальчук — 3 (Радулов, Калинин), 52:19 — 1:2.

Канада: Бернье (59:00); Бернс, Граньяни, Колайаково, Мето, Пьетранджело, Фанеф, Шенн; Верметт, Дюшен, Зэйджак (2), Кейн, Клаттербак, Лэдд, Нил, Нэш, Скиннер (2), Спецца, Стюарт, Таварес (6), Эберле.

Россия: Барулин; Атюшов, Емелин (2), Калинин (2), Корнеев, Куликов, Никулин, Тютин; Артюхин (2), Афиногенов (2), Горовиков, Зарипов, Зиновьев, Кайгородов, Ковальчук (2), Кулемин, Морозов, Овечкин, Радулов, Терещенко.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 37 (17+10+10) — 20 (6+10+4).

12 мая 2011 года. Братислава. «Словнафт-Арена». 9300 зрителей.

Чемпионат мира-2011, проходивший в Словакии, завершился для сборной России провалом по всем фронтам. Впервые за пять лет она остался без медалей. Команда показала ужасающе слабую результативность (24 гола в 9 матчах), несмотря на присутствие Ковальчука, Овечкина, Фролова, Радулова и знаменитой тройки Зиновьева, и скатилась к безнадежной игре, где каждый был сам за себя. Чуть ли не самым позитивным моментом стали силовые приемы в исполнении Артюхина, терроризировавшего всех подряд. Для такого опытного состава, где звезда КХЛ Радулов был вынужден собирать шайбы как один из самых молодых игроков команды, жалкое достижение.

Пять поражений в восьми матчах, в том числе первое в истории чемпионатов мира от немцев (0:2), сомнительная история с поддержкой Евгения Набокова, находившегося в не лучшей форме, рождение ставшего мемом высказывания от ассистента Игоря Захаркина про «пондус» и ощущение безвыходного тупика. Полный крах! Казалось бы, о грустном мае в Братиславе лучше забыть навсегда. Но полностью не получается из-за одного момента — блестящего гола Алексея Кайгородова, забитого им в меньшинстве в четвертьфинальном матче с канадцами. Не берусь судить за всех, но в моем личном рейтинге эта одна из самых красивых и важных шайб, когда-либо заброшенных игроками в форме сборной России.

Наша четверка с превеликим трудом отбивалась в середине третьего периода от канадской спецбригады. Горовиков и Кайгородов упустили шансы выбросить шайбу в среднюю зону, чтобы провести столь необходимую смену. Нападающий «Металлурга», наконец, получил еще одну возможность и почему-то решил рискнуть, целиком взяв дело в свои руки. Он стартовал из круга вбрасывания, включив ноги на морально-волевых, поочередно прокинул шайбу мимо Бернса и Спеццы и убежал «один в ноль» к воротам Бернье. Кайгородов, словно и не было долгой смены и стремительного забега, точно бросил над блином и сравнял счет. Когда ход матча меняется за считанные секунды таким невероятным образом, то начинаешь верить в божественное вмешательство и реальность чуда.

Канадцы встали, получили еще один гол от Ковальчука и вылетели с турнира. Сейчас сложно поверить, глядя на результаты прошлых лет, но «Кленовые листья», привозившие на чемпионаты мира разнообразные составы с 2010 по 2014 годы, неизменно проигрывали в четвертьфиналах.

— Ужасно рад, что забил, — сказал Кайгородов в смешанной зоне после матча. — Ничего не помню. Все забыл, честное слово! Мне бы сейчас отдохнуть и начать настраиваться на следующую игру. Наверное, шайбы красивее я до сих пор не забивал. Это же вообще мой первый гол на чемпионатах мира!

Игра, состоявшаяся 12 мая в Братиславе, проходила под уверенным контролем Канады и ее главного тренера Кена Хичкока. Наша команда в середине третьего периода уступала сопернику всего в одну шайбу, но вера в лучшее стремительно улетучивалась. Особенно после того, как арбитры не засчитали гол Никулина. Однако существовал один нюанс. Канадцы, выигравшие свою группу, в Кошице играли на более холодной арене. Там они должны были встречаться со сборной России, занявшей в Братиславе только четвертую строчку. Хозяева турнира в плей-офф не попали, что сыграло на руку Быкову. Организаторы турнира решили перенести топ-матч из провинции в столицу.

Входивший в штаб команды Валерий Брагин побывал в Кошице на играх другой группы, оценивая предполагаемых соперников, разузнал ценную информацию и дал грамотный совет тренерам. Смена холодного дворца на теплый приводит к тому, что во второй половине матча игроки начинают проседать с точки зрения «физики». В третьем периоде сборная Канады почти растеряли эмоции и силы, действуя на автомате и почти не включая голову. Тогда как россияне с самого начала осторожничали, понимая, что тактика лихого наскока может привести к повторению Ванкувера-2010. Этот подход оказался правильным. Но без гола Кайгородова план вряд ли сработал.

— Он красавец, — сиял после матча Ковальчук, общаясь с журналистами. — Всей лавкой кричали Лехе: «Выбрасывай шайбу подальше, мы же в меньшинстве». А он двоих обыграл и забил отличную шайбу. Думаю, самую важную в своей карьере. Этот гол стал переломным. У нас во втором периоде куча шансов была, шайба все скакала вокруг канадских ворот. Может, этот интенсивный хоккей нам даже на руку был. Потому что канадцы играли на другом стадионе, и им непривычна была здешняя жара. Было видно, как они к концу подсели.

Внезапно появившаяся эйфория, которая сопровождает любую победу над сборной Канады, накрыла российскую команду с головой. Владимир Путин, прилетевший тогда в Словакию в качестве премьер-министра, на следующий день принял участие в пресс-конференции, посвященной выбору страны-хозяйки ЧМ-2016. Турнир был отдан России. Однако на полуфинал высокий гость не остался. Говорят, отсоветовали президент ФХР Владислав Третьяк и министр спорта Виталий Мутко. Оба с высоты прожитых лет словно чувствовали, что яркая вспышка останется лишь эпизодом.

Поражение от финнов (0:3) в полуфинале с чумовым голом в стиле лакросс, забитый Гранлундом-старшим задолго до Свечникова, и унижение в игре за третье место со сборной Чехии (4:7). Эпоха Вячеслава Быкова в сборной России завершилась самым бесславным образом. На состоявшемся после окончания турнира исполкоме ФХР тренерскому штабу было вынесено единогласное недоверие. А вот гол Кайгородова никуда не делся. Он был нереально прекрасен, чтобы о нем вспоминать хоть иногда.

Текст был впервые опубликован 10 мая 2020 года.

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