Чемпионат мира по хоккею-2021: путеводитель по главному хоккейному турниру
Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет с 21 мая по 6 июня в столице Латвии Риге. Матчи турнира будут принимать стадион «Арена Рига» и Олимпийский спортивный центр. Это будет 84-е мировое первенство под руководством Международной федерации хоккея на льду (IIHF).
Действующий чемпион — сборная Финляндии, завоевавшая титул в 2019 году. В прошлом году из-за пандемии коронавируса чемпионат был отменен.
Где пройдет чемпионат мира по хоккею 2021 года
2 февраля ИИХФ (IIHF) официально утвердила Латвию как единственную страну-хозяйку предстоящего первенства.
Перенос ЧМ из Белоруссии
Изначально планировалось, что турнир примут Латвия и Белоруссия, но из-за «соображений безопасности, которые находятся вне контроля организации» ИИХФ 2 февраля приняла решение перенести матчи из Минска в другое место.
Начавшиеся в августе протесты в Белоруссии на фоне выборов президента республики вынудили кабинет министров Латвии обратиться в Международную федерацию хоккея с просьбой провести чемпионат совместно с другой страной вместо Белоруссии.
В течение октября — декабря из-за продолжающихся протестов вероятность проведения матчей в Белоруссии уменьшалась, в связи с чем появлялась информация о возможном переносе в Россию или Финляндию. 11 января Рене Фазель лично встретился с Александром Лукашенко, чтобы обсудить возможность проведения чемпионата мира в Минске, за что был раскритикован правительствами стран Европейского союза и США.
15 и 16 января 2021 года компании Skoda и Nivea заявили об отказе спонсировать чемпионат в случае его проведения в Белоруссии. 17 января к бойкоту спонсоров ЧМ присоединился бренд Liqui Moly, который также отказался поддерживать мировой форум в случае его проведения в Минске. На следующий день члены Совета ИИХФ приняли окончательное решение о переносе чемпионата из Белоруссии из-за невозможности обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Республике Беларусь.
На проведение матчей, которые изначально должны были пройти в Минске, претендовали словацкая Братислава и датский Хернинг.
Почему турнир не пройдет в России
Вариант с переездом ЧМ-2021 в Россию оказался нереализуем из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которые подтвердил Спортивный арбитражный суд (CAS).
Россия рассматривалась в качестве альтернативного организатора на случай частичного или полного переноса ЧМ-2021. Принять игры могли Сочи, Москва, Санкт-Петербург или другие города с аренами клубов КХЛ.
В декабре 2020 года CAS частично поддержал вердикт ВАДА по делу о крупных допинговых нарушениях, но сократил вдвое срок. России запрещено принимать топовые международные соревнования уровня Олимпиады и чемпионата мира до конца декабря 2023 года.
Чемпионат мира по хоккею-2021: участники и турнирная таблица
Участие в турнире принимают 16 национальных команд, разбитые на две группы по восемь сборных. В четвертьфинал выходят по четыре лучшие команды из каждой группы, последние места отправляются играть в первый дивизион. На групповом этапе команды в группах играют между собой.
Группа А (Олимпийский центр): Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Великобритания, Белоруссия
Группа В (Арена Рига): Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Германия, Казахстан.
Чемпионат мира: календарь и результаты, даты и время начала матчей, турнирная таблица групп, сетка плей-офф — на этой странице
Во втором этапе — плей-офф — принимают участие восемь команд: он состоит из 1/4 финала, 1/2 финала, матча за третье место и финала. Команды играют на вылет.
В четвертьфинале победитель группы А играет против четвертого места группы В, второе место группы А — против третьего места группы В, третье место группы А — против второго места группы В, четвертое место группы А противостоит победителю группы В.
В полуфинале победители матчей 1/4 финала с участием команд, занявших первые места в группах первого этапа, играют с победителями матчей 1/4 финала с участием команд, занявших вторые места в других группах.
Победители полуфиналов играют финал, проигравшие — матч за 3-е место.
Cборная России на ЧМ по хоккею-2021
Состав сборной России
Состав сборной России на 99,9% будет состоять из игроков, которые примут участие в чшском этапе Евротура (пройдет с 13 по 16 мая), о чем сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Также есть вероятность приезда игроков НХЛ, чьи клубы рано прекратят борьбу за Кубок Стэнли.
Расписание матчей сборной России (время московское)
21 мая. 17.15. Россия — Чехия
22 мая. 17.15. Великобритания — Россия
24 мая. 17.15. Словакия — Россия
26 мая. 17.15. Россия — Дания
29 мая. 17.15. Швейцария — Россия
31 мая. 21.15. Россия — Швеция
1 июня. 21.15. Россия — Белоруссия
Ограничения на флаг и гимн России на чемпионате мира
После санкций ВАДА и вердикта CAS сборная России не сможет выступить на чемпионате мира-2021 под своим названием с национальным флагом и гимном. ИИХФ должна согласовать альтернативные варианты: вероятно, команда будет играть с символами Федерации хоккея России или Олимпийского комитета России. Обсуждается исполнение песни «Катюша» вместо гимна.
ЧМ по хоккею-2021: фавориты турнира, кто выиграет
Россия, Швеция и действующий чемпион мира Финляндия обладают хорошим подбором игроков в европейских клубах и имеют все шансы стать фаворитами нового турнира. Если на ЧМ не приедут игроки НХЛ, то вероятность победы сборных США и Канады может заметно понизиться.
Более детальная информация о фаворитах ЧМ-2021, прогнозах и коэффициентах букмекеров появится на этой странице позже.
Рейтинг сборных ИИХФ, топ-12 (версия 2019 года, в 2020-м чемпионат мира не проводился): 1. Канада. 2. Россия. 3. Финляндия. 4. Швеция. 5. Чехия. 6. США. 7. Германия. 8. Швейцария. 9. Словакия. 10. Латвия. 11. Норвегия. 12. Дания.
Билеты на чемпионат мира по хоккею-2021: как и где купить
Чемпионат планируется провести в формате «пузыря» без допуска болельщиков. Отмечается, что в случае улучшения эпидемиологической обстановки в столице Латвии может быть организован допуск определенной квоты зрителей на матчи. В таком случае билеты в ограниченном количестве появятся в продаже на сайте iihf.com. Информация на этой странице будет обновлена позже.
Чемпионат мира-2021: призовой фонд, сколько зарабатывают хоккеисты
Стандартный призовой фонд составляет около 5 миллионов долларов. Победитель получает 700 тысяч, серебряный призер — 650 тысяч, бронзовый призер — около 600 тысяч долларов, если изучать предыдущие турниры. Однако на данный момент нет информации о призовых, которые получат сборные-участницы.
Итоги прошлых турниров: кто выиграл чемпионат мира по хоккею, медальный зачет и титулы России
Сборная России/СССР является лидером по количеству завоеванных золотых медалей. На счету нашей команды 27 наград высшего достоинства.
На втором месте золотого медального зачета расположилась сборная Канады, в активе которой 26 чемпионств. Следом идет сборная Чехии/Чехословакии, которая за всю историю поднялась на верхнюю ступень пьедестала 12 раз.
В современной истории Россия становилась чемпионом 5 раз. Последний триумф состоялся в 2014 году. В Минске наша команда уверенно победила в финале сборную Финляндии со счетом 6:2.
|
Место
|
Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
1
|
Россия (СССР)
|
27
|
10
|
10
|
47
|
2
|
Канада
|
26
|
15
|
9
|
50
|
3
|
Чехия (Чехословакия)
|
12
|
13
|
21
|
46
|
4
|
Швеция
|
11
|
19
|
17
|
47
|
5
|
Финляндия
|
3
|
8
|
3
|
14
|
6
|
США
|
2
|
9
|
8
|
19
|
7
|
Великобритания
|
1
|
2
|
2
|
5
|
8
|
Словакия
|
1
|
2
|
1
|
4
|
9
|
Швейцария
|
0
|
3
|
8
|
11
|
10
|
Германия (ФРГ)
|
0
|
2
|
2
|
4
|
11
|
Австрия
|
0
|
0
|
2
|
2
История ЧМ по хоккею: главные рекордсмены, легенды, звезды
Первый ЧМ прошел в рамках VII зимних Олимпийских игр 1920 года в бельгийском Антверпене. Участие принимали семь команд: Канада, США, Бельгия, Франция, Чехословакия, Швеция и Швейцария. Чемпионами стали канадцы, переигравшие в финале со счетом 12:1 сборную Швеции, которая из-за странной схемы турнира заняла четвертое место. Серебряные медали получила сборная США, бронзовые — Чехии.
Сборная СССР впервые приняла участие в турнире 1954 года и сразу стала чемпионом, в первом же матче обыграв Канаду со счетом 7:2. Впоследствии сборная СССР участвовала еще в 33 мировых первенствах, 21 раз завоевывала золотые медали. С 1963 по 1971 год команда Советского Союза девять раз подряд становилась чемпионом — это рекорд по количеству побед подряд.
Чаще всего участие в чемпионате мира принимали сборные Чехии/Чехословакии и Швеции — 78 раз. У Канады — 73, Сборная США — 70, Финляндии — 66, Германии/ФРГ — 64, России/СССР — 62 участия. Меньше всего выступлений на чемпионате мира (1) на счету сборных Югославии, Литвы, Австралии и Южной Кореи.
Борис Михайлов — самый результативный игрок в истории чемпионатов мира. В 105 матчах советский нападающий набрал 164 очка: 98 голов и 66 передач.
Самыми титулованными участниками за всю историю остаются советские хоккеисты Владислав Третьяк и Александр Рагулин. На счету каждого по 10 золотых медалей.
Швейцарец Матиас Зегер — рекордсмен по количеству участий в мировых первенствах (16). За это время Зегер провел 106 матчей и набрал 21 очко (4 гола и 17 передач). Иржи Холик из Чехословакии провел больше всего матчей — 124 и смог набрать 103 очка (54 гола и 49 передач).
Чаще всего турнир принимала Швеция — 11 раз. По 10 раз мировое первенство проходило в Швейцарии и Чехословакии/Чехии, 9 раз — в Германии. СССР и Россия принимали турнир 7 раз.
Латвия уже принимала чемпионат мира. В 2006 году матчи также проходили на двух аренах в Риге. Золотые медали выиграла сборная Швеции, в финале обыграв сборную Чехии 4:0. Бронзовым призером стала сборная Финляндии. Сборная России на том первенстве в овертайме четвертьфинала уступила Чехии — 3:4.
Где смотреть чемпионат мира по хоккею-2021: трансляция игр
На данный момент нет информации о том, какой российский телеканал купил права на показ матчей. Традиционно игры сборной России показывает Первый канал, также турнир транслирует «Mатч ТВ». Следите за обновлениями на этой странице.
Максим Сычев
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