Свечков забросил первую шайбу в плей-офф АХЛ за фарм-клуб «Нэшвилла»

«Милуоки» в первом матче второго раунда плей-офф АХЛ уступил «Техасу» со счетом 3:6.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Федор Свечков забросил свою первую шайбу в плей-офф, вратарь Ярослав Аскаров отразил 24 броска из 29.

В текущем сезоне 21-летний Свечков провел 57 матчей в АХЛ, в которых набрал 39 (16+23) очков. В единственной игре плей-офф он забил гол.