Гребенкин: «Хочу попробовать пробиться в НХЛ. Надо работать, не останавливаться»

Форвард Никита Гребенкин, подписавший контракт с «Торонто», поделился ожиданиями от выступления в Северной Америке.

— Хочу попробовать пробиться в НХЛ, — приводит слова Гребенкина «Известия». — Тем более сейчас, когда выигран трофей с «Магниткой», сделано дело, порадовали наших болельщиков.

— Не боитесь жесткой конкуренции? Там же тяжело пробиться в топ-6 нападающих при таких звездах, как Джон Таварес, Митчелл Марнер, Остон Мэтьюс, Вильям Нюландер.

— Я не самоуверенный человек, но, наверное, очень уверенный в себе. Мне это должно помочь.

— «Торонто» с момента драфта активно контактировало с вами?

— Конечно, у нас есть какие-то телефонные разговоры, видеоразговоры, где мне подсказывают по моей игре, по всяким нюансам — как подъехать к шайбе, как ее отобрать, где можно полезть к воротам. Это интересно.

— Верите, что сможете заиграть в НХЛ?

— Надо работать, не останавливаться. Хорошо, что так потихонечку, по ступенечкам к чему-то иду.

27 апреля о расторжении соглашения с Гребенкиным объявил «Металлург». 29 апреля стало известно, что Гребенкин подписал трехлетний контракт новичка с «Торонто». В 2022 году канадский клуб выбрал россиянина под 135-м номером драфта НХЛ.

В сезоне-2023/24 Гребенкин набрал 41 (19+22) очко в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (3+3) очков в 23 играх.