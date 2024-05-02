Российский вратарь Бутеец подписал контракт новичка с «Анахаймом»

«Анахайм» объявил о подписании контракта новичка с российским вратарем Вячеславом Бутеецом. Соглашение рассчитано на два года.

21-летний Бутеец был выбран «Анахаймом» на драфте НХЛ-2022 под общим 178-м номером.

В сезоне-2023/24 вратарь дебютировал в КХЛ, проведя одну игру за «Трактор». Также он провел 35 матчей в ВХЛ за «Челмет», отражая в среднем 91,3 процента бросков при коэффициенте надежности 2,57.