Пастрняк — о седьмом матче серии с «Торонто»: «В этом красота спорта»

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк поделился впечатлениями от шестого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто» (1:2).

«Вот почему мы играем в хоккей. В этом красота спорта. Серия перешла в седьмой матч. Работаем весь сезон, чтобы у нас было преимущество быть дома. Мы вернемся домой и будем готовиться к седьмой игре», — приводит слова Пастрняка официальный сайт НХЛ.

Седьмой и решающий матч в серии состоится в воскресенье, 5 мая.