Гики за 0,1 секунды лишил Уолла сухого матча

«Бостон» забросил одну шайбу в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто» (2:3).

За 0,1 секунды до финальной сирены отличился нападающий Морган Гики. Таким образом, голкипер «Мэйпл Лифс» Джозеф Уолл отразил 22 из 23 бросков по своим воротам в этой встрече.

Счет в серии стал равный — 3-3. Седьмой и решающий матч состоится в воскресенье, 5 мая.