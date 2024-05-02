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Вратарь «Белых медведей» Хажеев: «Подписание контракта с «Каролиной» — лучшее решение»

Руслан Минаев
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Экс-вратарь системы «Трактора» Руслан Хажеев прокомментировал решение подписать трехлетний контракт новичка «Каролиной».

«Когда закончился плей-офф МХЛ, мы начали с агентом обсуждать варианты развития моей карьеры и пришли к такому мнению. Как нам кажется, это будет лучшее решение», — цитирует Хажеева «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 19-летний голкипер выступал в составе клуба МХЛ «Белые Медведи» и провел в регулярном чемпионате 28 игр, в которых одержал 16 побед. Процент отраженных бросков составил 92,7.

Источник: РБ Спорт
НХЛ
ХК Белые медведи
ХК Каролина Харрикейнз
МХЛ
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