Бурдасов о небольшом игровом времени в матче с Канадой: «Тренерам видней, у меня ничего не болело»

Нападающий сборной России Антон Бурдасов в интервью «СЭ» рассказал о поражении в четвертьфинале чемпионата мира против Канады (1:2 ОТ).

— Очень обидно. Мы должны были побеждать. Мы обязаны были это делать. А у меня был моментик в третьем периоде. Не получился бросок, «холодным» был.

— Почему вас почти посадили во второй половине матча с Канадой?

— Тренерам видней.

— Может, у вас что-то болело?

— Нет, ничего не болело.

Бурдасов сыграл только девять с половиной минут в матче с Канадой, пять из них — в первом периоде.

(Алексей Шевченко)

«Мы должны были побеждать. Мы обязаны были это делать». Сборная России вернулась домой после канадского кошмара