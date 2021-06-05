Бурдасов о небольшом игровом времени в матче с Канадой: «Тренерам видней, у меня ничего не болело»
Нападающий сборной России Антон Бурдасов в интервью «СЭ» рассказал о поражении в четвертьфинале чемпионата мира против Канады (1:2 ОТ).
— Очень обидно. Мы должны были побеждать. Мы обязаны были это делать. А у меня был моментик в третьем периоде. Не получился бросок, «холодным» был.
— Почему вас почти посадили во второй половине матча с Канадой?
— Тренерам видней.
— Может, у вас что-то болело?
— Нет, ничего не болело.
Бурдасов сыграл только девять с половиной минут в матче с Канадой, пять из них — в первом периоде.
(Алексей Шевченко)
«Мы должны были побеждать. Мы обязаны были это делать». Сборная России вернулась домой после канадского кошмара
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