Никита Зайцев: «Хотел поехать в сборную, но «Оттава» не отпустила»

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев не поехал на чемпионат мира в составе сборной России — клуб не отпустил его в Ригу по медицинским показаниям.

Во вторник один из наших лучших игроков обороны стал гостем прямого эфира на YouTube-канале «СЭ» и в течение часа отвечал на вопросы наших обозревателей. Ниже первая часть интервью — о травме, сборной России и провале канадцев на ЧМ.

— Почему вы не поехали в сборную?

— Потому что меня не отпустила «Оттава». У меня была травма, надо было ее до конца вылечить.

— Вы ведь не обращаете внимания на травмы — в «Торонто» еще играли с повреждением.

— Это решение команды. Я всегда хочу ездить в сборную, хотел и в этом году. Но решили, что так будет лучше.

— Будете лечиться все это время?

— Да, лечусь, пока не могу тренироваться.

— Когда получили травму?

— Да это не одна травма. Матчей десять играл на обезболивающих. Я травмировался во время матча, потом день не тренировался, а потом вышел на разминку, сделал пару кругов и ушел.

— Ваши одноклубники, канадцы Пол, Браун поехали на чемпионат мира. Хотелось ли им опять в «пузырь»?

— Конечно, они же не просто так ехали. У них тоже есть жены, девушки, родственники, которых они толком не видели. Но ребята ни разу не играли на чемпионате мира, решили поехать, сыграть за страну.

— Пока что-то не очень получается. Удивлены, что Канада проиграла все три матча?

— Да. Не смотрел, честно говоря, их состав. Может быть, адаптация пока проходит, они ведь всегда начинают не очень.

— Что с «Оттавой», когда будете в плей-офф попадать?

— Движемся в правильном направлении, команда молодая, хорошая. Почти каждый матч мы играли против команд, которые бьются за плей-офф. Мы стали намного сильнее, в том числе по результатам. Надеюсь, что в следующем году сразу будем выигрывать.

— Артем Зуб провел первый сезон в «Оттаве». Удивлены тем, как он вписался?

— Удивился, конечно. Он провел замечательный сезон, делал много хороших вещей, все сложилось отлично. По-английски уже разговаривает.

— Артема Анисимова трижды выставляли на драфт отказов. Это бьет по самолюбию?

— Нет. Наоборот, мне кажется, он ждал, что его заберет другой клуб.

— Мы видели, что не все российские ребята хорошо подготовились к началу сезона в НХЛ. Что вы делали, чтобы подготовиться лучше?

— Ничего нового не делал. Занимался с тренером и спокойно готовился к сезону.

— Много писали о ваших семейных проблемах. Сейчас вас ничего не беспокоит?

— Нет, все хорошо. Удивляло только, что об этом писали в спортивных СМИ. На самом деле я был сосредоточен на хоккее. Только если мне никто не позвонит и не накрутит. Это больше относилось к моим близким людям, которые больше за всем следили.

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