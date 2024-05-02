Мэттьюс пропустит 6-й матч с «Бостоном» из-за травмы

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс из-за травмы пропустит шестой матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Бостона», сообщает The Athletic со ссылкой на тренера «Мэйпл Лифс» Шелдона Кифа.

Источник не сообщает характер повреждения. В плей-офф НХЛ Мэттьюс провел 4 матча и набрал 3 (1+2) очка. В регулярном чемпионате на его счету 81 игра и 107 (69+38) очков.

Шестой матч пройдет в Торонто". «Бостон» ведет в серии со счетом 3-2.