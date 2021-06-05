Голкипер сборной России Александр Самонов прокомментировал замену на Сергея Бобровского перед четвертьфиналом чемпионата мира с Канадой (1:2 ОТ).

— Расстроились, что не сыграли с Канадой?

— Не особо. Тренерский штаб так решил. Как я бы сыграл — мы точно не узнаем. Серега хорошо сыграл, к нему вопросов нет.

— Но согласитесь, что вы добавляли от матча к матчу?

— Да, но и ребята помогали почувствовать уверенность. Хорошо, что вообще получилось сыграть в этом году. Поэтому рад тому, что есть.

Отметим, что Самонов сыграл шесть матчей на групповом этапе и одержал победы в пяти.

(Алексей Шевченко)

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