Самонов — о замене на Бобровского перед Канадой: «Как я бы сыграл — мы точно не узнаем»
Голкипер сборной России Александр Самонов прокомментировал замену на Сергея Бобровского перед четвертьфиналом чемпионата мира с Канадой (1:2 ОТ).
— Расстроились, что не сыграли с Канадой?
— Не особо. Тренерский штаб так решил. Как я бы сыграл — мы точно не узнаем. Серега хорошо сыграл, к нему вопросов нет.
— Но согласитесь, что вы добавляли от матча к матчу?
— Да, но и ребята помогали почувствовать уверенность. Хорошо, что вообще получилось сыграть в этом году. Поэтому рад тому, что есть.
Отметим, что Самонов сыграл шесть матчей на групповом этапе и одержал победы в пяти.
(Алексей Шевченко)
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