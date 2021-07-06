Не хватает продуманной стратегии.

Пока в российском футболе ищут нового главного тренера сборной, российский хоккей — в поиске тех, кто мог бы усилить штаб национальной команды. Журналист Василий Конов написал, что рассматривается вариант с Олегом Знарком, обсуждалась, по нашим данным, и кандидатура Игоря Никитина. А потенциальных кандидатов наверняка еще больше — примерно как возможных сменщиков Станислава Черчесова, чьи фамилии мелькают в СМИ в последние дни. Попытка что-то усилить, исправить, чтобы подойти к Олимпиаде в лучшем, чем на чемпионате мира, состоянии, — это хорошо. Но она лишь подчеркивает полный хаос, который творился со сборной после прошлых Игр.

Две практики подхода к тренерскому штабу — европейский и североамериканский — сильно отличаются. В Канаде и США на чемпионаты мира тренеров выбирают по принципу «Кто свободен после вылета из плей-офф», на Олимпиаду — собирают дрим-тим из топовых специалистов. В Европе есть Евротур, полноценные сезоны для сборных, помимо крупных турниров, есть постоянный тренер, который может работать несколько лет. Ни один из подходов не хороший и не плохой, каждый зависит от обстоятельств в конкретной стране. Что-то можно комбинировать — брать из разных вариантов и соединять.

Главное — следовать логике и здравому смыслу. До Олимпиады в Пхенчхане она была понятна: есть лучший клубный (на момент назначения в 2014 году) тренер страны Олег Знарок со своим традиционным штабом (Харийс Витолиньш и тренер вратарей Рашит Давыдов), в помощь ему — еще один чемпион КХЛ Илья Воробьев и заслуживший место главного в топ-клубе ЦСКА Никитин. Не поспорить было и с тем, что со сборной работают сильнейшие или одни из сильнейших в России специалисты, и с самой конфигурацией: понятно, почему Воробьев и Никитин могут быть ассистентами в штабе Знарка и не переживать о второстепенной роли.

Даже после мутного и скандального ухода Знарка из сборной новый тренерский штаб выглядел не бесперспективно: Воробьев пошел на повышение, Никитин и Давыдов остались, добавили Алексея Кудашова и Анвара Гатиятулина (оба с определенными успехами в качестве главных тренеров в КХЛ), плюс не забываем про Алексея Жамнова.

За три года можно было и где-то поэкспериментировать, и даже ошибиться, но прийти к четкому пониманию, что нужно сборной в олимпийский год. Или заранее предусмотреть вариант, при котором тренерский штаб в Пекин собирается иным способом, как, например, у канадцев, и не зависит от того, что происходит на других турнирах.

В итоге за несколько месяцев до Олимпиады в штабе нет ни Воробьева, ни Гатиятулина, ни Кудашова, ни Никитина. И Давыдова тоже (официальной информации о его уходе пока нет).

Возможно, логика во всем этом и есть, но кто нам ее расскажет? Ни одно из решений о смене тренеров после Пхенчхана не было объяснено, и о критериях выбора остается только гадать.

По нашим данным, вариант со Знарком действительно рассматривался в ФХР, по пока уверенно говорить о его приглашении нельзя. Но вся эта история изначально отдает сюрреализмом. Как и в случае с хоккеистами, нельзя собрать, будто в непродвинутом виртуальном менеджере, тренеров с высоким рейтингом и суммировать их. Нужна «химия».

С чего собственно, Знарку быть помощником Брагина, если он добился больше его как в клубе, так и в сборной? Да и Никитину? Это не похоже на ситуацию, когда сам Знарок с огромным авторитетом получил ассистентов из других топовых тренеров. Или когда в помощь Брагину в молодежке дали Игоря Ларионова, который, несмотря на возраст, сам только начинал в этом деле.

И второй момент — много ли кто сейчас согласится работать в сборной с огромным риском оказаться в числе причастных к неудаче на Олимпиаде без реального шанса проявить себя? Истории Воробьева, который чуть не загубил свою карьеру, или Кудашова, который был уволен, ничего не проиграв, видят все тренеры. Уход Давыдова и информация о том, что в сборной не будет экс-тренера по большинству «Авангарда» Константина Шафранова (последнее пока тоже не подтверждено официально), тоже никого не вдохновляет.

Все хотят работать в спокойных условиях, а не в тех, при которых роль глава штабы и тренера сливаются воедино. Такие истории могут пройти на более низком уровне, но на международном ничем хорошим не кончаются.

Поэтому Знарок, Никитин или кто еще — изменения в сборной сейчас скорее окажутся пиар-ходом, чем реальным продуманным усилением. Найти кого-то помощнее Александра Титова или Альберта Лещева — не самая сложная задача.

Но, учитывая непостоянство среди тренеров в сборной в последние годы, предсказывать финальный вариант штаба или даже главного тренера к старту Олимпиады бессмысленно. Увы, эмоции здесь решают гораздо больше, чем разум.