Федун: «После поражения от канадцев поводов гордиться футболом будет больше, чем хоккеем»
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о поражении сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею от Канады (1:2 ОТ).
«Могу сказать одно: после этого матча уверен, что теперь поводов гордиться футболом будет больше, чем хоккеем», — приводит слова Федуна ТАСС.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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