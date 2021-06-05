Федун: «После поражения от канадцев поводов гордиться футболом будет больше, чем хоккеем»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о поражении сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею от Канады (1:2 ОТ).

«Могу сказать одно: после этого матча уверен, что теперь поводов гордиться футболом будет больше, чем хоккеем», — приводит слова Федуна ТАСС.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России в группе B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).