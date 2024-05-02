Определились финалисты на награду «Билл Мастертон Трофи»

Стала известна тройка финалистов на получение награды «Билл Мастертон Трофи» по итогам сезона-2023/24 НХЛ. Приз вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

В этом году финалистами стали вратари Фредерик Андерсен («Каролина») и Коннор Ингрэм («Аризона»), и защитник Оливер Шилингтон («Калгари»).

34-летний Андерсен в этом сезоне провел 16 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и одержал 13 побед. На счету 27-летнего Ингрэма 50 матчей и 23 победы. 26-летний Шилингтон провел в регулярном чемпионате 33 матча и набрал 8 (3+5) очков.