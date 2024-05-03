Серия Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Каролина» стартует 5 мая

НХЛ объявила дату начала серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли между «Рейнджерс» и «Каролиной».

Первый матч состоится в ночь на 5 мая в Нью-Йорке. Начало — в 00.00 мск.

Также лига утвердила дату начала серии между «Флоридой» и победителем матча «Торонто» — «Бостон». Первая игра состоится 6 мая на домашней арене «Пантерз».