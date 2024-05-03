«Бостон» установил антирекорд НХЛ, дважды подряд проиграв «Торонто»

«Бостон» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Торонто» (1:2).

«Брюинз» вели в серии 1-3, но «Мэйпл Ливз» сравняли счет. «Бостон» стал первой командой за всю историю плей-офф НХЛ, которая два года подряд упустила преимущество в серии 3-1. В прошлом сезоне бостонцы вели 3-1 в серии с «Флоридой», но по итогам уступила и выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли.

Седьмой матч серии «Бостон» — «Торонто» пройдет 5 мая в Бостоне и начнется в 3:00 мск.