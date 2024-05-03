«Торонто» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

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«Торонто» переиграл «Бостон» (2:1) в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ и сравнял счет в серии — 3-3.

У «Мэйпл Лифс» дублем отметился Вильямм Нюландер. Единственная шайба «Брюиз» на счету Моргана Гики.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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