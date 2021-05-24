Проиграли Словакии 1:3.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A

Словакия — Россия — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Келемен — 1 (Роман), 30:00 — 1:0. Барабанов — 2 (бол., Толчинский, Слепышев), 31:06 — 1:1. Гернат — 1 (бол., Гривик, Цегларик), 53:19 — 2:1. Дялога — 1 (п.в., Цегларик, Гривик), 58:59 — 3:1.

Вратари: Гудачек — Самонов (58:38 — 58:59).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (11+10+7) — 28 (12+7+9).

Судьи: Ансонс, Викман.

24 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Победа над грозной (до турнира) Чехией и разгром Великобритании вкупе с провалами других фаворитов заставил ненадолго поверить, что российская сборная, несмотря на большие проблемы с составом, чуть не главный претендент на золото прямо сейчас. Канадцы, шведы и чехи вообще не набирали очки, финны уступили казахстанцам, а американцы — финнам. А тут еще и объявление о подкреплении в лице Тарасенко, Орлова и Самсонова.

Но не все так просто. У сборной до турнира было слишком проблем, чтобы они вдруг в один миг исчезли и никак не проявились за две с лишним недели чемпионата мира. Вратари, центры, нападающие в целом. Еще и добавились травмированные из числа потенциальных самых ярких атакующих игроков, Окулов и Григоренко. Команда у Валерия Брагина стала походить не только на СКА, а на его некоторые молодежки, причем неудачного образца, — многовато ролевиков и маловато мастеров.

Все это, возможно, пригодится в плей-офф, но в обычном матче группового этапа против словацкой команды, которая в Риге совсем не проходная, как иногда бывало в последнее десятилетие, такое было обязано вылезти на поверхность.

Ладно счет 1:3 — проиграли, бывает. Куда больше смущает абсолютно равный характер матча, еще и с преимуществом словаков на некоторых отрезках. Да, это не Белоруссия, Дания или Казахстан, которым уступали другие фавориты — все-таки середняк на бумаге, а не аутсайдер. Но в успехе Словакии нет везения или чудес вратаря — всё по делу.

Безудержно ругать сборную пока смысла нет, как и не было логики для большой похвалы после победы над Чехией. Но есть другой вывод: теперь нет совершенно никакой уверенности, что Россия на этом турнире с легкостью обыграет кого-то, кроме явных аутсайдеров.

Швейцария в субботу? Это будет очень, очень трудная игра. Дания, Белоруссия? Не исключайте интригу по ходу матча. Про разозленную Швецию, которая борется за место в плей-офф, что и нам теперь, к слову, предстоит уже не в облегченном режиме, можно не напоминать.

Парад сенсаций на ЧМ продолжается, но теперь, увы, и Россия стала его частью. И если сборная ничего не поменяет, уже нам ради завоевания медалей, не говоря уже о золоте, придется надеяться не на себя, а только на удачу.