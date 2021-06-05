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Ротенберг заявил, что Россия обязательно выиграет следующий матч против Канады

13:20
Роман Ротенберг. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Ротенберг. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вице-президент ФХР Роман Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем в сборной главного тренера Валерия Брагина, а также пообещал выиграть следующий матч против Канады.

— Будете ли увольнять Брагина?

— У Валерия Николаевича действующий контракт, мы сейчас обсуждаем план на Олимпиаду. Также будем встречаться с руководством, докладывать по итогам чемпионата мира. Мы два месяца сидели в «пузыре», до этого весь год работали, с 15 июля практически без выходных с Валерием Николаевичем. Этот объем работы не перешел в тот результат, на который мы рассчитывали, но мы очень хотим перенести этот опыт, перевернуть это поражение — и выиграть следующий матч против Канады. Мы обязательно это сделаем.

Это поражение дает нам много пищи для размышлений. Мы хотим обязательно сделать правильные выводы, чтобы не допускать поражений ни от Канады, ни от других соперников. Это был матч за первое место в мировом рейтинге (рейтинге ИИХФ — Прим. «СЭ»), мы рассчитывали только на победу. Мы разделяем эту боль и разочарование наших болельщиков. Мы хотим все это перенести на Олимпиаду, чтобы ее выиграть.

Напомним, что сборная России уступила в четвертьфинале чемпионате мира Канаде (1:2 ОТ).

(Алексей Шевченко)

«Мы должны были побеждать. Мы обязаны были это делать». Сборная России вернулась домой после канадского кошмара

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Полуфинал
США 0
Канада 1
1-й период

П1

30%

2.30

ТМ 5.0

24%

1.72

X2

18%

1.58
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Россия
Болгария

П1

34%

1.40

Ф1 (-1)

27%

1.73

ТБ 2.0

16%

1.57
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Бельгия
Хорватия

Обе забьют - да

31%

1.75

П1

23%

1.85

ИТБ1 (1.5)

15%

1.79

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры