Ротенберг заявил, что Россия обязательно выиграет следующий матч против Канады

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем в сборной главного тренера Валерия Брагина, а также пообещал выиграть следующий матч против Канады.

— Будете ли увольнять Брагина?

— У Валерия Николаевича действующий контракт, мы сейчас обсуждаем план на Олимпиаду. Также будем встречаться с руководством, докладывать по итогам чемпионата мира. Мы два месяца сидели в «пузыре», до этого весь год работали, с 15 июля практически без выходных с Валерием Николаевичем. Этот объем работы не перешел в тот результат, на который мы рассчитывали, но мы очень хотим перенести этот опыт, перевернуть это поражение — и выиграть следующий матч против Канады. Мы обязательно это сделаем.

Это поражение дает нам много пищи для размышлений. Мы хотим обязательно сделать правильные выводы, чтобы не допускать поражений ни от Канады, ни от других соперников. Это был матч за первое место в мировом рейтинге (рейтинге ИИХФ — Прим. «СЭ»), мы рассчитывали только на победу. Мы разделяем эту боль и разочарование наших болельщиков. Мы хотим все это перенести на Олимпиаду, чтобы ее выиграть.

Напомним, что сборная России уступила в четвертьфинале чемпионате мира Канаде (1:2 ОТ).

(Алексей Шевченко)

«Мы должны были побеждать. Мы обязаны были это делать». Сборная России вернулась домой после канадского кошмара