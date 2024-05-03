Киф — о победе над «Бостоном»: «Торонто» заработал еще одну игру в расписании»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф поделился впечатлениями от шестого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (2:1).

«На мой взгляд, мы только что сыграли две седьмые игры. Это плей-офф. Это похоже на то, через что мы только что прошли, где важна каждая игра. Вы ожидаете, что это будет жестко. В конце концов, все, что мы заработали, — это еще одна игра в расписании. Как бы приятно это ни было и как бы вы ни гордились командой за усилия, которые они приложили, чтобы заработать следующую игру. Мы отправляемся в Бостон, и все одинаково с точки зрения того, что обеим командам грозит вылет», — приводит слова Кифа официальный сайт НХЛ.

Седьмой, и решающий матч в серии состоится в воскресенье, 5 мая.