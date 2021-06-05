Орлов о ЧМ: «Может, я сыграл нормально. Но что об этом говорить, когда мы не победили?»
Защитник сборной России Дмитрий Орлов в интервью «СЭ» рассказал об эмоциях игроков команды после поражения в четвертьфинале чемпионата мира от Канады (1:2 ОТ).
— Что ощущали после пропущенного гола в овертайме?
— Обидно, очень обидно. В раздевалке все сидели грустные. не хотелось заканчивать так сезон. Особенно ребята, которые два месяца были в «пузыре». Мы находились в такой же ситуации, когда в прошлом году играли в плей-офф НХЛ в Торонто. Несладко без родных, без семей на сборах. Только тренировки, постоянно надо находить какой-то позитив. А это был первый чемпионат мира для многих ребят. Да, может быть, у меня турнир получился нормальным. Но что об этом говорить, когда мы не выиграли чемпионат мира. В этом нет никакого смысла, кто теперь об этом вспомнит.
(Алексей Шевченко)
«Мы должны были побеждать. Мы обязаны были это делать». Сборная России вернулась домой после канадского кошмара
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю