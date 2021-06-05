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Орлов о ЧМ: «Может, я сыграл нормально. Но что об этом говорить, когда мы не победили?»

13:35
Дмитрий Орлов. Фото ФХР
Дмитрий Орлов. Фото ФХР
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Защитник сборной России Дмитрий Орлов в интервью «СЭ» рассказал об эмоциях игроков команды после поражения в четвертьфинале чемпионата мира от Канады (1:2 ОТ).

— Что ощущали после пропущенного гола в овертайме?

— Обидно, очень обидно. В раздевалке все сидели грустные. не хотелось заканчивать так сезон. Особенно ребята, которые два месяца были в «пузыре». Мы находились в такой же ситуации, когда в прошлом году играли в плей-офф НХЛ в Торонто. Несладко без родных, без семей на сборах. Только тренировки, постоянно надо находить какой-то позитив. А это был первый чемпионат мира для многих ребят. Да, может быть, у меня турнир получился нормальным. Но что об этом говорить, когда мы не выиграли чемпионат мира. В этом нет никакого смысла, кто теперь об этом вспомнит.

(Алексей Шевченко)

«Мы должны были побеждать. Мы обязаны были это делать». Сборная России вернулась домой после канадского кошмара

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Полуфинал
США 0
Канада 1
1-й период

П1

30%

2.30

ТМ 5.0

24%

1.72

X2

18%

1.58
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Россия
Болгария

П1

34%

1.40

Ф1 (-1)

27%

1.73

ТБ 2.0

16%

1.57
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Бельгия
Хорватия

Обе забьют - да

31%

1.75

П1

23%

1.85

ИТБ1 (1.5)

15%

1.79

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры