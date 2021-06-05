Орлов о ЧМ: «Может, я сыграл нормально. Но что об этом говорить, когда мы не победили?»

Защитник сборной России Дмитрий Орлов в интервью «СЭ» рассказал об эмоциях игроков команды после поражения в четвертьфинале чемпионата мира от Канады (1:2 ОТ).

— Что ощущали после пропущенного гола в овертайме?

— Обидно, очень обидно. В раздевалке все сидели грустные. не хотелось заканчивать так сезон. Особенно ребята, которые два месяца были в «пузыре». Мы находились в такой же ситуации, когда в прошлом году играли в плей-офф НХЛ в Торонто. Несладко без родных, без семей на сборах. Только тренировки, постоянно надо находить какой-то позитив. А это был первый чемпионат мира для многих ребят. Да, может быть, у меня турнир получился нормальным. Но что об этом говорить, когда мы не выиграли чемпионат мира. В этом нет никакого смысла, кто теперь об этом вспомнит.

(Алексей Шевченко)

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