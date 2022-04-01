Баринов про Карпина: «Георгич со своим штабом раскрепощает всех, чтобы все не были зажатыми»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» рассказал о взаимодействии игроков национальной команды с главным тренеров Валерием Карпином.

— Я вижу, что все в сборной классно взаимодействуют с Карпиным. Как ты это объясняешь?

— Георгич может собрать всех вместе часов в 10 вечера — просто будет сидеть с нами и разговаривать на любые темы. Допустим, я — Валерий Георгиевич, а ты — Баринов. Он тебя спрашивает: «Ты что хочешь в сборной? Играть в футбол, бить вперед, играть только в обороне?» Чисто по-семейному. Все смеются, подшучивают друг над другом.

Георгич со своим штабом раскрепощает всех, чтобы все не были зажатыми. Нет такого, что ошибешься — и тебе крышка. Он, наоборот, это разрешает делать и требует этого. Пробовать играть в футбол.

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