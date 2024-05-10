Селюк посоветовал РФС организовать прощальный матч для Дзюбы в сборной России

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк посоветовал РФС организовать прощальный матч в сборной России для нападающего Артема Дзюбы.

«Да, Дзюба уходил отовсюду со скандалами. Но тот же «Зенит» мог бы провести для него прощальный матч. «Локомотиву» нет смысла это делать, потому что он провел там всего год. Может и РФС провести прощальный матч для Дзюбы в сборной России. К тому же ему не хватает одного гола, чтобы обойти Кержакова и стать лучшим бомбардиром команды. Надо дать ему забить этот гол. Но вряд ли Карпин его вызовет, если только по просьбе РФС», — приводит слова Селюка Legalbet.

В текущем сезоне Дзюба провел 26 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал столько же результативных передач. Действующий контракт 35-летнего форварда с красно-зелеными рассчитан до 30 июня 2024 года.