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Сегодня, 19:15

Карпин подтвердил, что сборная России не будет проводить матчи и сбор летом

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что национальная команда не будет проводить тренировочный сбор и матчи после завершения сезона в РПЛ.

Ранее «СЭ» сообщал о том, что сборная откажется от сбора и проведения игр этим летом.

— Валерий Георгиевич, в конце марта, когда проходил последний сбор национальной команды, вы говорили, что решение по следующему сбору будет принято после консультаций с руководством РФС. Есть ли сейчас понимание, соберется ли сборная России в конце мая?

— Да, действительно, мы обсуждали разные варианты и пришли к мнению, что после сложного во всех отношениях сезона стоит предоставить игрокам возможность для полноценного отдыха и восстановления сил перед следующим футбольным сезоном. Два последних года игроки были лишены такой возможности — из-за пандемии и связанных с ней ограничений. Что касается того, когда в следующий раз соберется команда, то пока не готов ответить на этот вопрос. Посмотрим, как будут развиваться события.

В последний раз сборная России проводила тренировочный сбор с 21 по 27 марта в Москве.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах. 2 мая УЕФА объявил об отстранении российской команды от участия в Лиге наций нынешнего сезона.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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