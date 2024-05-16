В АПЛ могут отменить ВАР! Для этого нашли 9 причин
ВАР всегда был спорной инновацией — хотя помощь видеоассистента рефери уменьшила количество ошибок, она же замедлила игру и лишила футбол заметной доли романтики. Но пока в системе видят больше пользы, чем вреда — ВАР держится в большом футболе как минимум с 2018 года. Правда, терпеть готовы не все.
В конце апреля стало известно, что в Швеции вообще не будут вводить ВАР — все клубы элитного дивизиона выступили против. А теперь издание The New York Times сообщило, что от системы готовы отказаться и в АПЛ — такое предложение внес «Вулверхэмптон».
«После пяти сезонов работы ВАР в АПЛ настало время для конструктивных и критических дебатов о будущем системы. Наша позиция заключается в том, что цена, которую мы платим за небольшое повышение точности, противоречит духу нашей игры, и поэтому мы должны отменить ВАР с сезона-2024/25», — сказано в обращении «Вулвз».
«Решение о введении ВАР принято добросовестно и с учетом интересов футбола и премьер-лиги, но оно вызвало многочисленные непреднамеренные негативные последствия, которые наносят ущерб отношениям между болельщиками и футболом, а также подрывают ценность бренда премьер-лиги», — добавляет клуб.
«Вулверхэмптон» перечислил девять последствий от введения ВАР:
-
влияние на празднование голов и спонтанную страсть, которая делает футбол особенным;
-
разочарование и растерянность на стадионах из-за длительных проверок ВАР;
-
враждебная атмосфера из-за непринятия ВАР болельщиками;
-
превышение первоначальной цели ВАР по исправлению явных и очевидных ошибок, что приводит к чрезмерному анализу субъективных решений и ставит под угрозу плавность и целостность игры;
-
снижение ответственности судей на поле из-за системы безопасности ВАР, что приводит к размыванию авторитета на поле;
-
подрыв доверия к стандартам судейства;
-
нарушение быстрого темпа АПЛ из-за длительных проверок ВАР и увеличения добавленного времени, что приводит к чрезмерной продолжительности матчей;
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постоянные разговоры о решениях ВАР часто затмевают матчи и бросают тень на репутацию лиги;
-
эрозия доверия и репутации, обвинения в коррупции.Фото Global Look Press
Пока не известно, сколько у «Вулвз» сторонников в АПЛ. Голосование по этому вопросу состоится в июне — лига не против: «Премьер-лига поспособствует обсуждению ВАР с нашими клубами на ежегодном общем собрании в июне. Клубы имеют право выдвигать предложения на собраниях акционеров, и мы признаем обеспокоенность и проблемы, связанные с использованием ВАР. Тем не менее лига полностью поддерживает использование ВАР и по-прежнему стремится продолжать совершенствовать систему на благо игры и болельщиков», — заявил представитель АПЛ.
Заседание клубов премьер-лиги состоится 6 июня, тогда же пройдет голосование. Для отмены ВАР потребуется минимум две трети голосов — 14:6. Учитывая количество громких скандалов, связанных с системой в этом сезоне, конец пятилетней эпохи ВАР в АПЛ вполне вероятен.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|37
|27
|7
|3
|93-33
|88
|
2
|Арсенал
|37
|27
|5
|5
|89-28
|86
|
3
|Ливерпуль
|37
|23
|10
|4
|84-41
|79
|
4
|Астон Вилла
|37
|20
|8
|9
|76-56
|68
|
5
|Тоттенхэм
|37
|19
|6
|12
|71-61
|63
|
6
|Челси
|37
|17
|9
|11
|75-62
|60
|
7
|Ньюкасл
|37
|17
|6
|14
|81-60
|57
|
8
|МЮ
|37
|17
|6
|14
|55-58
|57
|
9
|Вест Хэм
|37
|14
|10
|13
|59-71
|52
|
10
|Брайтон
|37
|12
|12
|13
|55-60
|48
|
11
|Борнмут
|37
|13
|9
|15
|53-65
|48
|
12
|Кр. Пэлас
|37
|12
|10
|15
|52-58
|46
|
13
|Вулверхэмптон
|37
|13
|7
|17
|50-63
|46
|
14
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51-59
|44
|
15
|Эвертон
|37
|13
|9
|15
|39-49
|42
|
16
|Брентфорд
|37
|10
|9
|18
|54-61
|39
|
17
|Нот. Форест
|37
|8
|9
|20
|47-66
|29
|
18
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50-81
|26
|
19
|Бернли
|37
|5
|9
|23
|40-76
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|37
|3
|7
|27
|35-101
|16
|19.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|- : -
|19.05
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|- : -
|19.05
|18:00
|
Брайтон – МЮ
|- : -
|19.05
|18:00
|
Бернли – Нот. Форест
|- : -
|19.05
|18:00
|
Челси – Борнмут
|- : -
|19.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|- : -
|19.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|- : -
|19.05
|18:00
|
Лутон Таун – Фулхэм
|- : -
|19.05
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|- : -
|19.05
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Коул Палмер
Челси
|22
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|10
|1
|0
|
|
Родри
Манчестер Сити
|33
|1
|8