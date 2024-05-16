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Судейство

Сегодня, 10:45

В АПЛ могут отменить ВАР! Для этого нашли 9 причин

Клубы АПЛ могут отказаться от ВАР с сезона-2024/25
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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В английской премьер-лиге могут отказать от ВАР.
Фото Global Look Press
Проголосуют в июне.

ВАР всегда был спорной инновацией — хотя помощь видеоассистента рефери уменьшила количество ошибок, она же замедлила игру и лишила футбол заметной доли романтики. Но пока в системе видят больше пользы, чем вреда — ВАР держится в большом футболе как минимум с 2018 года. Правда, терпеть готовы не все.

7&nbsp;июля. Лондон. Англия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 2:1 д.в. Арбитр встречи Данни Маккели в&nbsp;окружении датчан. Систему ВАР нужно срочно реформировать или разогнать. Она не спасает от скандалов, как в матче Англия — Дания

В конце апреля стало известно, что в Швеции вообще не будут вводить ВАР — все клубы элитного дивизиона выступили против. А теперь издание The New York Times сообщило, что от системы готовы отказаться и в АПЛ — такое предложение внес «Вулверхэмптон».

«После пяти сезонов работы ВАР в АПЛ настало время для конструктивных и критических дебатов о будущем системы. Наша позиция заключается в том, что цена, которую мы платим за небольшое повышение точности, противоречит духу нашей игры, и поэтому мы должны отменить ВАР с сезона-2024/25», — сказано в обращении «Вулвз».

ВАР негативно влияет на празднование голов.
Фото Global Look Press

«Решение о введении ВАР принято добросовестно и с учетом интересов футбола и премьер-лиги, но оно вызвало многочисленные непреднамеренные негативные последствия, которые наносят ущерб отношениям между болельщиками и футболом, а также подрывают ценность бренда премьер-лиги», — добавляет клуб.

Защитник &laquo;Ливерпуля&raquo; Вирджил ван Дейк стал автором победного гола в&nbsp;финале Кубка лиги против &laquo;Челси&raquo;. «Ливерпуль» победил «Челси» и ВАР. Клопп взял трофей в последний сезон на «Энфилде»

«Вулверхэмптон» перечислил девять последствий от введения ВАР:

  • влияние на празднование голов и спонтанную страсть, которая делает футбол особенным;

  • разочарование и растерянность на стадионах из-за длительных проверок ВАР;

  • враждебная атмосфера из-за непринятия ВАР болельщиками;

  • превышение первоначальной цели ВАР по исправлению явных и очевидных ошибок, что приводит к чрезмерному анализу субъективных решений и ставит под угрозу плавность и целостность игры;

  • снижение ответственности судей на поле из-за системы безопасности ВАР, что приводит к размыванию авторитета на поле;

  • подрыв доверия к стандартам судейства;

  • нарушение быстрого темпа АПЛ из-за длительных проверок ВАР и увеличения добавленного времени, что приводит к чрезмерной продолжительности матчей;

  • постоянные разговоры о решениях ВАР часто затмевают матчи и бросают тень на репутацию лиги;

  • эрозия доверия и репутации, обвинения в коррупции.

    Фото Global Look Press


Пока не известно, сколько у «Вулвз» сторонников в АПЛ. Голосование по этому вопросу состоится в июне — лига не против: «Премьер-лига поспособствует обсуждению ВАР с нашими клубами на ежегодном общем собрании в июне. Клубы имеют право выдвигать предложения на собраниях акционеров, и мы признаем обеспокоенность и проблемы, связанные с использованием ВАР. Тем не менее лига полностью поддерживает использование ВАР и по-прежнему стремится продолжать совершенствовать систему на благо игры и болельщиков», — заявил представитель АПЛ.

Заседание клубов премьер-лиги состоится 6 июня, тогда же пройдет голосование. Для отмены ВАР потребуется минимум две трети голосов — 14:6. Учитывая количество громких скандалов, связанных с системой в этом сезоне, конец пятилетней эпохи ВАР в АПЛ вполне вероятен.

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 37 27 7 3 93-33 88
2
 Арсенал 37 27 5 5 89-28 86
3
 Ливерпуль 37 23 10 4 84-41 79
4
 Астон Вилла 37 20 8 9 76-56 68
5
 Тоттенхэм 37 19 6 12 71-61 63
6
 Челси 37 17 9 11 75-62 60
7
 Ньюкасл 37 17 6 14 81-60 57
8
 МЮ 37 17 6 14 55-58 57
9
 Вест Хэм 37 14 10 13 59-71 52
10
 Брайтон 37 12 12 13 55-60 48
11
 Борнмут 37 13 9 15 53-65 48
12
 Кр. Пэлас 37 12 10 15 52-58 46
13
 Вулверхэмптон 37 13 7 17 50-63 46
14
 Фулхэм 37 12 8 17 51-59 44
15
 Эвертон 37 13 9 15 39-49 42
16
 Брентфорд 37 10 9 18 54-61 39
17
 Нот. Форест 37 8 9 20 47-66 29
18
 Лутон Таун 37 6 8 23 50-81 26
19
 Бернли 37 5 9 23 40-76 24
20
 Шеффилд Юн. 37 3 7 27 35-101 16
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19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 - : -
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 - : -
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 - : -
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 - : -
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 - : -
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 - : -
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Ман. Сити – Вест Хэм
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

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Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

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Рис Джеймс

Челси

 10 1 0
Родри

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Манчестер Сити

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