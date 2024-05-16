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«Был в «Спартаке» Абаскаль, теперь Станкович... Таких тренеров называю гастарбайтерами». Взгляд из Венгрии

Тренер Кузнецов отреагировал на назначение Станковича в «Спартак»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Деян Станкович.
Фото «СЭ»
Мнение бывшего помощника Олега Кононова в «Спартаке», возглавляющего сейчас «Дьор».

Тренер Сергей Кузнецов, работавший помощником Олега Кононова в «Спартаке», а сейчас возглавляющий венгерский «Дьор», — о решении московского клуба пригласить на пост наставника Деяна Станковича.

— У меня масса вопросов! Вообще не понял этого решения «Спартака». Да и не знаю, зачем сам Станкович едет в Россию. Очень спорная кандидатура...

— Почему?

— Знаю, кто его приводил в «Ференцварош». Но уже тогда говорили, что это не самый подходящий вариант. Ну что ж...

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— А почему вы не понимаете поступка самого Станковича?

— «Ференцварош» будет играть в Лиге чемпионов, разве это не стимул остаться? Но он вдруг сорвался в Россию, которую не пускают в еврокубки... Не знаю. Он же вроде небедный человек, поиграл в Италии, в «Интере», достаточно заработал. Но сейчас тут пишут, что Станкович неожиданно сам выкупил свой контракт и отправился в «Спартак». Чудеса...

Я бы понял, если бы красно-белые выступали в ЛЧ, а тут... Зачем же он согласился? Получается, только из-за денег? Я таких тренеров не сильно уважаю. Станкович, выходит, решил не пробовать свои силы в еврокубках, а просто поехал заработать? Таких специалистов я называю гастарбайтерами...

— А как он проявил себя в «Ференцвароше»? По идее, выполнил же задачу, стал чемпионом.

— С таким составом не так уж сложно было это сделать. Однако Станкович часто его тасовал. После Черчесова набрал игроков под себя. Да, стал чемпионом, но тут нужно говорить и о возможностях клуба.

Фото Global Look Press

— Золотой дубль «Ференцварош» не сделал.

— Да, буквально вчера «Ференцварош» проиграл «Пакшу», который обладает весьма скромным бюджетом. Считаю, Станкович допустил немало ошибок в этой встрече. Не знаю, по каким критериям его позвали в «Спартак». Кстати, сейчас венгерские СМИ уже обсуждают возможных кандидатов на смену Деяну. Одним из них является Ивич, который работал в «Краснодаре».

— Вот как?

— В «Ференцвароше» такие возможности, что можно спокойно работать и создать толковую команду. Но я бы не сказал, что Станкович всех здесь убедил... «Спартак» удивляет. То Абаскаль был, теперь Станкович.

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— Так в какой футбол играл «Ференцварош» при Станковиче?

— Хороший вопрос... Я этого стиля вообще не понял. Хотя подбор исполнителей был приличный. Два состава, 27 человек! А как они играли? Не знаю, не понял. Все время какая-то ротация. Вчера человек проиграл в финале Кубка Венгрии, а сегодня он уже в «Спартаке». Чудеса...

— Черчесов работал сильнее Станковича в «Ференцвароше»?

— Да, конечно. Стас неплохо здесь себя проявил, проработал тут. Как и Ребров. Стас быстро навел порядок в раздевалке. Наладил дисциплину. Но, видите, Станковича позвали в «Спартак», а Черчесов пока без работы. Не знаю, кто принимает решения. Необъяснимо...

— Авантюра?

— Это еще мягко сказано.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Деян Станкович
Сергей Кузнецов (тренер)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
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Спартак – Рубин
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Ростов – Балтика
 - : -
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