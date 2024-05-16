«Был в «Спартаке» Абаскаль, теперь Станкович... Таких тренеров называю гастарбайтерами». Взгляд из Венгрии
Тренер Сергей Кузнецов, работавший помощником Олега Кононова в «Спартаке», а сейчас возглавляющий венгерский «Дьор», — о решении московского клуба пригласить на пост наставника Деяна Станковича.
— У меня масса вопросов! Вообще не понял этого решения «Спартака». Да и не знаю, зачем сам Станкович едет в Россию. Очень спорная кандидатура...
— Почему?
— Знаю, кто его приводил в «Ференцварош». Но уже тогда говорили, что это не самый подходящий вариант. Ну что ж...
— А почему вы не понимаете поступка самого Станковича?
— «Ференцварош» будет играть в Лиге чемпионов, разве это не стимул остаться? Но он вдруг сорвался в Россию, которую не пускают в еврокубки... Не знаю. Он же вроде небедный человек, поиграл в Италии, в «Интере», достаточно заработал. Но сейчас тут пишут, что Станкович неожиданно сам выкупил свой контракт и отправился в «Спартак». Чудеса...
Я бы понял, если бы красно-белые выступали в ЛЧ, а тут... Зачем же он согласился? Получается, только из-за денег? Я таких тренеров не сильно уважаю. Станкович, выходит, решил не пробовать свои силы в еврокубках, а просто поехал заработать? Таких специалистов я называю гастарбайтерами...
— А как он проявил себя в «Ференцвароше»? По идее, выполнил же задачу, стал чемпионом.
— С таким составом не так уж сложно было это сделать. Однако Станкович часто его тасовал. После Черчесова набрал игроков под себя. Да, стал чемпионом, но тут нужно говорить и о возможностях клуба.
— Золотой дубль «Ференцварош» не сделал.
— Да, буквально вчера «Ференцварош» проиграл «Пакшу», который обладает весьма скромным бюджетом. Считаю, Станкович допустил немало ошибок в этой встрече. Не знаю, по каким критериям его позвали в «Спартак». Кстати, сейчас венгерские СМИ уже обсуждают возможных кандидатов на смену Деяну. Одним из них является Ивич, который работал в «Краснодаре».
— Вот как?
— В «Ференцвароше» такие возможности, что можно спокойно работать и создать толковую команду. Но я бы не сказал, что Станкович всех здесь убедил... «Спартак» удивляет. То Абаскаль был, теперь Станкович.
— Так в какой футбол играл «Ференцварош» при Станковиче?
— Хороший вопрос... Я этого стиля вообще не понял. Хотя подбор исполнителей был приличный. Два состава, 27 человек! А как они играли? Не знаю, не понял. Все время какая-то ротация. Вчера человек проиграл в финале Кубка Венгрии, а сегодня он уже в «Спартаке». Чудеса...
— Черчесов работал сильнее Станковича в «Ференцвароше»?
— Да, конечно. Стас неплохо здесь себя проявил, проработал тут. Как и Ребров. Стас быстро навел порядок в раздевалке. Наладил дисциплину. Но, видите, Станковича позвали в «Спартак», а Черчесов пока без работы. Не знаю, кто принимает решения. Необъяснимо...
— Авантюра?
— Это еще мягко сказано.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
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2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
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4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
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14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
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Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
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Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
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|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
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Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4