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16 мая, 23:22

«Я знаю, что такое «Спартак»: первые слова Станковича после назначения

Станкович впервые прокомментировал свое назначение в «Спартак»
Руслан Минаев
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Деян Станкович.
Фото Global Look Press

Сербский тренер Деян Станкович впервые выступил с заявлением после назначения в «Спартак». Видеоролик выложен красно-белыми в соцсетях.

«Я знаю, что такое «Спартак». Великий клуб с великой историей. Большое давление, к которому я давно уже привык. И я знаю, что должен делать «Спартак».

Сейчас я скажу вам то же самое, что скажу игрокам в первый день, когда приеду в Москву. Каждый в «Спартаке» должен ежедневно доказывать, что достоин быть частью этого легендарного клуба. Мы должны трудиться на максимуме, поддерживать и верить в друг друга. Ради победы в каждом матче.

Этого я буду требовать и от себя: каждый день делать все, чтобы «Спартак» был лучшим. Все. Хватит слов. Пора браться за работу. Вперед, «Спартак»!»

45-летний серб возглавит команду с сезона-2024/25. С тренером подпишут двухлетний контракт.

Вместе со Станковичем в тренерский штаб «Спартака» войдут ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты: тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Деян Станкович
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  • Анатолий Наврузов

    Статей и заметок о Станковиче на СЭ уже не перечитать. Похоже, это только начало. Авторы только разогреваются.

    16.05.2024

  • Sergey Sparker

    А букмекеры принимают ставки на срок "выживания" тренеров в самом великом клубе?

    16.05.2024

  • Den211

    Точно такую же пургу нес Абаскаль. Надо работать, верить и т.п. А до этого Кононов. Мы играем плохо, но мы будем работать. А еще до этого Остап Бендер "Одни из вас играют хорошо, а другие играют плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил, если каждый из нас, братья, ежечасно, ежеминутно, не будет тренироваться в шашки. В шахматы". В Спартаке теперь очередной Бендер.

    16.05.2024

    • Камоцци: «Как тренер, безусловно, Станкович лучше Абаскаля»
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    2
    		 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
    3
    		 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
    4
    		 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
    5
    		 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
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    7
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    8
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