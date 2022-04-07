Президент «Урала» Григорий Иванов — об ошибке судьи Панина, ВАР, комитете по этике и блате.

Зачем нам этот ВАР? Не помогает

— После 23-го тура РПЛ в футбольном сообществе вновь разгорелась дискуссия: а нужен ли ВАР?

— А я своего мнения никогда не менял, — говорит Григорий Иванов. — Не нужен! Понимаете, в чем вся штука... ВАР расхолаживает не только арбитров, но и футболистов. Судьи сами уже не принимают решений. А игроки чуть что, падают — надеются, что рефери побегут сразу смотреть монитор. Сплошные эти «фокусы». Чуть его задели, он валится на газон и еще показывает — мол, иди, проверяй... Искусственно это как-то все.

— ВАР не снижает риск судейской ошибки?

— Раньше как было? Судья мог за сезон три раза ошибиться как в пользу нашей команды, так и против. Вот и все. Человеческий фактор. А с ВАР вообще непонятно что творится. Не знаю... Не нужен нам этот ВАР.

— Но давайте возьмем ваш матч с ЦСКА. Ведь именно ВАР дал Панину возможность назначить пенальти в ворота армейцев.

— Дать-то он дал, только Панин испугался...

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— Испугался?

— Да. Просто испугался. Ну вот вы приводите в пример наш матч. А давайте поговорим об игре «Краснодара» с «Динамо». Как ВАР назначил пенальти на Смолове? Его и близко в штрафной не было... Вот объясните мне, пожалуйста. Кто ошибся? Сухой?

— Получается, что Любимов, работавший ВАР.

— Хорошо. А сам Сухой не видел, что ли, что Смолов уже вышел из штрафной? Ничего не ясно. А еще знаете, что меня напрягает?

— Что же?

— Показывают по телевизору международные матчи — так там никто из судей не смотрит в монитор по пять минут... А у нас? Стоят, изучают что-то... И все равно ошибаются! Так зачем нам этот ВАР, если не помогает? Мое твердое убеждение: нам нужна только система, которая фиксирует взятие ворот. А в остальных случаях пусть арбитры сами принимают решения. Самостоятельно.

— Во сколько обходится клубам система ВАР?

— Лига платит. Поверьте, это немаленькие деньги. Судья — такой же участник процесса, как тренер, футболист. Он тоже имеет право на ошибку. Так вот пусть сам ошибается, набирается опыта без этого ВАР. Игрок же тоже порой с метра не попадает...

Ну мы же видим, что Панин не готов работать в РПЛ

— Отстранение Панина, Любимова, Сухого до конца сезона — действенная мера?

— Вот я после матча с ЦСКА вышел на улицу, сказал там кому-то что-то в частной беседе про судей... И теперь меня хотят вызвать на комитет по этике. За что? Будут разбирать, осуждать... А тому же Панину дадут полтора месяца, и он продолжит работать.

Мы против арбитров ничего сказать не можем... Это какая-то каста неприкосновенных. А я-то за что должен пострадать? Вот сейчас приехал в Челябинск, разговаривал тут с человеком. Он пожимает плечами: вся страна видела, что это пенальти в ворота ЦСКА, а судья — нет. Интересно получается, да? И судье фактически ничего за это не будет. А меня еще и штрафанут тысяч на 200...

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— Но судья на полтора месяца теряет работу, что, наверное, тоже бьет по карману.

— Постойте. Мы из-за этого судейского решения можем потерять где-то 500 миллионов рублей. Не хватит нам очка для сохранения прописки в РПЛ — и кто мне вернет эти деньги? Судья? Или РФС, может, вернет?

— Так вы считаете, что Панина еще мягко наказали?

— Да ничего я не считаю. Я за то, чтобы люди нормально работали.

— А может быть, такой их реальный уровень?

— У каждого арбитра есть свой потолок, планка. Выше головы не прыгнешь. Панин отсудил одну игру плохо. Бывает, никто от ошибок не застрахован. Но если по следующим матчам мы видим, что он не готов работать в РПЛ? Ну не его это уровень, похоже... Значит, надо назначать его на матчи ФНЛ. Если и там не получится, то тогда вообще отстраняйте. Спорт жестокая вещь. И арбитр, как и футболист, должен уметь держать удар. Хочешь судить в премьер-лиге — соответствуй!

Откуда у нас судьи? В основном из Питера и из Москвы

— А вы не думаете, что у нас в стране дефицит хороших судей, поэтому многие и ходят по кругу?

— Так и есть. Но кто мешает их воспитывать? Возите на сборы, отсматривайте, отбирайте. Лучших двигайте наверх, худших — задвигайте. Согласен, что не хватает арбитров. Вот сейчас людей наказали, а кто работать будет? Шесть «двоек»!

— Вы как-то говорили, что уральских арбитров особо не пускают в элиту. Блат?

— Конечно, это проблема. У меня в федерации футбола есть помощник. Хороший парень. Работал лайнсменом на региональном уровне. У него за семь лет одна ошибка. Одна! К кому я только ни обращался: посмотрите парня, дайте ему шанс. И что мне отвечали?

— Что?

— Сначала кивают головой. А потом: да он никакой! Да с чего вы это взяли? Кто так решил? Вы его просматривали? Тишина... А все потому, что каждый тянет наверх своих. Посмотрите, откуда у нас арбитры премьер-лиги. Москва, Московская область и Питер. Основная масса оттуда. Вот и все.

— Вы и ваши коллеги довольно жестко критиковали Александра Егорова. После его отставки с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС стало лучше?

— Как правило, когда меняют руководителя, судьи начинают работать более-менее нормально. Думают, что первое время надо себя показать. И в прошлом сезоне каких-то серьезных претензий мы не предъявляли. Да, были ошибки против «Урала», но это не перерастало в систему. А в этом чемпионате арбитры, видимо, расслабились. Мол, Ашот Рафаилыч Хачатурянц много работает в лиге, у него и так дел по горло, он, наверное, за всем не уследит, не увидит. Снизили к себе требования — отсюда пошли такие ляпы...