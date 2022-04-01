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Баринов: «Хорватия? По-русски сказать: мы тогда обосрались»

Футболист сборной России Баринов вспомнил о поражении от Хорватии в отборе ЧМ-2022
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» вспомнил о поражении от команды Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Матч с Хорватией в Сплите? Сложно. Если по-русски сказать: мы тогда обосрались. Сыграло еще то, что нас устраивала ничья. Играть надо с настроем, что нужна только победа... Я думаю, если бы было так, мы бы играли, а не отбивались. Психологический фактор тоже очень сильно влияет. В этом матче так и произошло», — сказал Баринов.

Полностью интервью Баринова читайте на сайте «СЭ».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Дмитрий Баринов
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ФК Локомотив (Москва)
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