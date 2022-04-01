Баринов: «Хорватия? По-русски сказать: мы тогда обосрались»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» вспомнил о поражении от команды Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Матч с Хорватией в Сплите? Сложно. Если по-русски сказать: мы тогда обосрались. Сыграло еще то, что нас устраивала ничья. Играть надо с настроем, что нужна только победа... Я думаю, если бы было так, мы бы играли, а не отбивались. Психологический фактор тоже очень сильно влияет. В этом матче так и произошло» , — сказал Баринов.