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Митрофанов: «При всем уважении к сборным из Океании, не факт, что их уровень футбола необходим, чтобы мы туда полетели»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о переговорах со странами Азии по проведению товарищеского матча против сборной России.

7 июня команда Валерия Карпина сыграет с Белоруссией. Встреча состоится в Минске и пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

— Есть ли переговоры с азиатскими странами?

— У нас нет переговоров только с Океанией. У нас есть с ними водная граница по Тихому океану, но далековато летать туда. И при всем уважении к сборным, которые входят в Океанию, не факт, что их уровень футбола необходим, чтобы мы туда полетели, — заявил Митрофанов в рамках открытия первого сезона Молодежной футбольной лиги (МФЛ) Северо-Запад.

На данный момент сборная России занимает 35-е место в рейтинге ФИФА.

В последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина победила Сербию со счетом 4:0. Игра состоялась 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ-Арена».

Футбол
РФС
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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