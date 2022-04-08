Президент «Урала»: «Ну и зачем нужен ВАР? Кто поставил пенальти в ворота «Краснодара»?»
Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что в чемпионате России нужно играть без ВАР.
Российский футбольный союз официально объявил о начале использования видеоарбитров (ВАР) в матчах чемпионата России в июле 2019 года.
— После 23-го тура РПЛ в футбольном сообществе вновь разгорелась дискуссия: а нужен ли ВАР?
— А я своего мнения никогда не менял. Не нужен! Понимаете, в чем вся штука... ВАР расхолаживает не только арбитров, но и футболистов. Судьи сами уже не принимают решений. А игроки чуть что, падают — надеются, что рефери побегут сразу смотреть монитор. Сплошные эти «фокусы». Чуть его задели, он валится на газон и еще показывает — мол, иди, проверяй... Искусственно это как-то все.
— ВАР не снижает риск судейской ошибки?
— Раньше как было? Судья мог за сезон три раза ошибиться — как в пользу нашей команды, так и против. Вот и все. Человеческий фактор. А с ВАР вообще непонятно что творится. Не знаю... Не нужен нам этот ВАР.
— Но давайте возьмем ваш матч с ЦСКА. Ведь именно ВАР дал Панину возможность назначить пенальти в ворота армейцев.
— Дать-то он дал, только Панин испугался...
— Испугался?
— Да. Просто испугался. Ну вот вы приводите в пример наш матч. А давайте поговорим об игре «Краснодара» с «Динамо». Как ВАР назначил пенальти на Смолове? Его и близко в штрафной не было... Вот объясните мне, пожалуйста. Кто ошибся? Сухой?
— Получается, что Любимов, работавший ВАР.
— Хорошо. А сам Сухой не видел, что ли, что Смолов уже вышел из штрафной? Ничего не ясно. А еще знаете, что меня напрягает?
— Что же?
— Показывают по телевизору международные матчи — так там никто из судей не смотрит в монитор по пять минут... А у нас? Стоят, изучают что-то... И все равно ошибаются! Так зачем нам этот ВАР, если не помогает? Мое твердое убеждение: нам нужна только система, которая фиксирует взятие ворот. А в остальных случаях пусть арбитры сами принимают решения. Самостоятельно.
Решение об отстранении арбитров Панина, Сухого и Любимова до конца сезона-2021/22 было принято на внеочередном заседании судейского комитета РФС, которое состоялось 6 апреля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0