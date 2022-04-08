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Президент «Урала»: «Ну и зачем нужен ВАР? Кто поставил пенальти в ворота «Краснодара»?»

Президент «Урала» считает, что в РПЛ нужно отменить ВАР
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Система ВАР в РПЛ.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что в чемпионате России нужно играть без ВАР.

Российский футбольный союз официально объявил о начале использования видеоарбитров (ВАР) в матчах чемпионата России в июле 2019 года.

— После 23-го тура РПЛ в футбольном сообществе вновь разгорелась дискуссия: а нужен ли ВАР?

— А я своего мнения никогда не менял. Не нужен! Понимаете, в чем вся штука... ВАР расхолаживает не только арбитров, но и футболистов. Судьи сами уже не принимают решений. А игроки чуть что, падают — надеются, что рефери побегут сразу смотреть монитор. Сплошные эти «фокусы». Чуть его задели, он валится на газон и еще показывает — мол, иди, проверяй... Искусственно это как-то все.

Президент &laquo;Урала&raquo; Григорий Иванов высказался об&nbsp;ошибке судьи Панина. «Ну отсидит Панин полтора месяца — и что? А «Урал» может потерять 500 миллионов...»

— ВАР не снижает риск судейской ошибки?

— Раньше как было? Судья мог за сезон три раза ошибиться — как в пользу нашей команды, так и против. Вот и все. Человеческий фактор. А с ВАР вообще непонятно что творится. Не знаю... Не нужен нам этот ВАР.

— Но давайте возьмем ваш матч с ЦСКА. Ведь именно ВАР дал Панину возможность назначить пенальти в ворота армейцев.

— Дать-то он дал, только Панин испугался...

— Испугался?

— Да. Просто испугался. Ну вот вы приводите в пример наш матч. А давайте поговорим об игре «Краснодара» с «Динамо». Как ВАР назначил пенальти на Смолове? Его и близко в штрафной не было... Вот объясните мне, пожалуйста. Кто ошибся? Сухой?

— Получается, что Любимов, работавший ВАР.

— Хорошо. А сам Сухой не видел, что ли, что Смолов уже вышел из штрафной? Ничего не ясно. А еще знаете, что меня напрягает?

— Что же?

— Показывают по телевизору международные матчи — так там никто из судей не смотрит в монитор по пять минут... А у нас? Стоят, изучают что-то... И все равно ошибаются! Так зачем нам этот ВАР, если не помогает? Мое твердое убеждение: нам нужна только система, которая фиксирует взятие ворот. А в остальных случаях пусть арбитры сами принимают решения. Самостоятельно.

Решение об отстранении арбитров Панина, Сухого и Любимова до конца сезона-2021/22 было принято на внеочередном заседании судейского комитета РФС, которое состоялось 6 апреля.

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