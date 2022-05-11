РФС принял участие в 46-м конгрессе УЕФА

Делегация Российского футбольного союза (РФС) во главе с генеральным секретарем Александром Алаевым приняла участие в работе 46-го конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который состоялся 11 мая в Вене (Австрия).

Как сообщается на сайте РФС, на конгрессе были представлены отчеты о деятельности УЕФА по итогам сезона-2021/22, а также пересмотрен состав отдельных органов управления внутри организации.

Также УЕФА анонсировал расширение с 2024 года программы солидарности и развития HatTrick, общий бюджет которой достигнет 935 миллионов евро, и представил новые данные о развитии женского футбола в контексте предстоящего чемпионата Европы.

Следующий конгресс УЕФА состоится 5 апреля 2023 года в Лиссабоне (Португалия).