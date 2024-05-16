Биография Деяна Станковича: стал легендой в Италии и возглавил «Спартак»

История сербского специалиста, у которого была мощная игровая карьера.

Деян Станкович

Дата рождения: 11 сентября 1978 года.

Место рождения: Белград (Югославия).

Рост: 181 см.

Вид спорта: футбол.

Игровая позиция: полузащитник.

Команды (игрок): «Црвена Звезда», «Лацио», «Интер», сборная Югославии, сборная Сербии и Черногории, сборная Сербии.

Команды (тренер): «Удинезе», «Интер» (в обоих клубах был ассистентом), «Црвена Звезда», «Сампдория», «Ференцварош», «Спартак».

Детские годы и первые шаги в футболе Деяна Станковича

Деян Станкович родился в Белграде 11 сентября 1978 года в семье футболистов. Его отец Борислав выступал за ОФК «Белград», мама Драгица — за женскую команду «Слога Земун». Интерес к футболу передался Станковичу по наследству.

«Когда я оглядываюсь на свою футбольную карьеру, то могу честно сказать, что она началась с футзала, хотя настоящее футбольное образование я получил в уличных матчах», — вспоминал Станкович о своих первых шагах в футболе.

Первым клубом Деяна стал сербский клуб «Телеоптик» в Белграде. В детской команде из района Земун Станкович играл с семи лет. В 13-летнем возрасте его заметил скаут «Црвены Звезды» Томислав Миличевич. Через год Деян стал игроком академии красно-белых.

Деян Станкович в матче за «Интер». Фото Global Look Press

Игровая карьера Деяна Станковича

«Црвена Звезда»

11 февраля 1995 года 16-летний Деян Станкович дебютировал во взрослом футболе в составе «Црвены Звезды». Случилось это при главном тренере Люпко Петровиче в матче национального чемпионата с ОФК «Белград» (2:1). Сербский хавбек появился на поле во втором тайме. В сезоне-1994/95 Станкович в общей сложности провел семь матчей в главной команде «Црвены Звезды».

18 августа 1995 года Деян Станкович забил первый гол за красно-белых в матче второго тура местного чемпионата в ворота «Подгорицы» (5:1).

В общей сложности Станкович провел в «Црвене Звезде» четыре сезона, в которых сыграл 113 матчей и забил 39 голов. Вместе с командой полузащитник становился чемпионом Югославии (1995) и трижды выигрывал Кубок страны (1995, 1996, 1997).

«Лацио»

Летом 1998 года Станкович в 19-летнем возрасте перешел в «Лацио». Итальянский клуб заплатил «Црвене Звезде» около 12,4 миллиона евро. В своем первом матче за римлян 13 сентября 1998-го полузащитник забил в ворота «Пьяченцы» (1:1) в первом туре серии А. В дебютном сезоне в составе римлян Станкович провел 42 матча, забил девять голов и сделал две результативные передачи. Хавбек помог команде завоевать Суперкубок Италии (1998).

В ту эпоху за «Лацио» выступало много звездных футболистов, включая Павла Недведа, Сержиу Консейсау, Ивана де ла Пенью, Диего Симеоне, Хуана Себастьяна Верона и других именитых игроков.

Станкович провел в «Лацио» шесть сезонов. В общей сложности Деян сыграл за бело-голубых 208 матчей, забил 34 гола и сделал 17 результативных передач. Кроме трофея в дебютном сезоне сербский хавбек вместе с римлянами также выиграл чемпионат Италии (1999/2000), взял Кубок и Суперкубок Италии (2000), а также завоевал Кубок кубков (1999) и Суперкубок УЕФА (1999).

«Интер»

1 февраля 2004 года Станкович перешел в «Интер» из «Лацио». Команда из Милана заплатила римлянам 4 миллиона евро. Деяну пришлось покинуть «Лацио» на фоне банкротства главного спонсора «орлов» — концерна Cirio. Клуб испытывал серьезные финансовые трудности, поэтому не мог сохранить всех звезд и Станкович присоединился к «Интеру» по ходу сезона-2003/04.

Сербский полузащитник играл за «нерадзурри» 9,5 лет. На счету Станковича 42 гола и 54 передачи в 326 матчах в составе «Интера». Вместе с черно-синими Деян пять раз выигрывал серию А (2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), пять раз брал Кубок Италии (2004, 2005, 2006, 2010, 2011) и четыре раза помог команде завоевать Суперкубок страны (2005, 2006, 2008, 2010). Также он стал победителем Лиги чемпионов (2009/2010) и клубного чемпионата мира ФИФА (2010).

В победном лигочемпионском сезоне главным тренером «Интера» был Жозе Моуринью. Итальянская команда вышла в плей-офф еврокубка со второго места группы F. В групповом турнире Станкович забил гол в ворота «Рубина» (1:1) 29 сентября 2009 года. В финале ЛЧ-2009/2010 «Интер» обыграл «Баварию» (2:0), а хавбек провел на поле 25 минут.

5 апреля 2011 года в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов Станкович забил за «Интер» удивительный гол с центра поля в ворота «Шальке» (2:5). Тогда в воротах немецкой команды стоял Мануэль Нойер. По сумме двух встреч (4:6) итальянский клуб вылетел из плей-офф ЛЧ.

Карьера в сборных

Деян Станкович дебютировал на международной арене в товарищеском матче сборной Югославии 22 апреля 1998 года против сборной Южной Кореи (3:1). На чемпионате мира-1998 хавбек сыграл в трех матчах.

Вместе со сборной Югославии Станкович дошел до четвертьфинала Евро-2000, где его команда потерпела поражение от Нидерландов (1:6).

По окончании отборочного турнира Евро-2012 Деян объявил об уходе из сборной Сербии. Полузащитник провел за национальные команды Югославии, Сербии и объединенную команду Сербии и Черногории в общей сложности 103 матча и забил 15 голов.

26 августа 2013 года Станкович завершил профессиональную карьеру футболиста.

Деян Станкович. Фото Global Look Press

Тренерская карьера Деяна Станковича

В 2014 году Станкович стал помощником главного тренера Андреа Страмаччони в «Удинезе». По окончании сезона-2014/15 сербский специалист вошел в тренерский штаб «Интера», где пробыл до 2016 года. С 2017-го по 2019 год являлся советником президента УЕФА Александера Чеферина.

С 2019-го по 2022 год Станкович был главным тренером «Црвены Звезды». Вместе с командой он трижды завоевал золотые медали чемпионата Сербии (2019/2020, 2020/21, 2021/22) и один раз выиграл Кубок страны (2020/21).

В сезоне-2022/23 Станкович возглавлял «Сампдорию». Под его руководством команда вылетела из серии А с последнего 20-го места с 19 очками.

4 сентября 2023 года Станкович занял пост главного тренера «Ференцвароша». Серб привел венгерскую команду к чемпионству в сезоне-2023/24.

16 мая 2024 года «Спартак» объявил о том, что Станкович возглавит команду с сезона-2024/25. Специалист подписал контракт с московским клубом на два года. Вместе со Станковичем в тренерский штаб красно-белых вошли ассистент Ненад Сакич, а также итальянские специалисты — тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, тренер по физподготовке Федерико Паннончини и аналитик Винченцо Сассо. В команде также продолжит работать экс-ассистент Гильермо Абаскаля босниец Владимир Слишкович.

«Я знаю, что такое «Спартак», — сказал Станкович в интервью клубной пресс-службе. — Великий клуб с великой историей. Большое давление, к которому я давно уже привык. И я знаю, что должен делать «Спартак».

Сейчас я скажу вам то же самое, что скажу игрокам в первый день, когда приеду в Москву. Каждый в «Спартаке» должен ежедневно доказывать, что достоин быть частью этого легендарного клуба. Мы должны трудиться на максимуме, поддерживать и верить в друг друга. Ради победы в каждом матче. Этого я буду требовать и от себя: каждый день делать все, чтобы «Спартак» был лучшим!"

Личная жизнь Деяна Станковича

Деян Станкович женат на Ане Ачимович, с которой познакомился в 19-летнем возрасте. Супруга серба является сестрой его экс-одноклубника по «Црвене Звезде» Миленко Ачимовича. Деян и Ана сыграли свадьбу в 2000 году.

У пары трое сыновей — Стефан (родился в 2000 году), Филип (2002) и Александр (2005). Все дети тренировались в академии «Интера». 22-летний Филип Станкович является вратарем, его контракт принадлежит «Интеру», в сезоне-2023/2024 выступает в аренде в «Сампдории».

Деян Станкович и Ана Ачимович. Фото Соцсети

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