Латышонок заявил, что мечтает получить вызов в сборную России

Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок признался, что мечтает получить вызов в сборную России.

«Вызов в сборную на матч с Белоруссией? Пускай в сборной решают, заслужил я или нет. Конечно, у меня есть мечта попасть в сборную России», — цитирует Латышонка Sport24.

Латышонок выступает за «Балтику» с 2019 года. Он является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне 25-летний голкипер провел за калининградцев 31 матч во всех турнирах, пропустил 37 мячей и 8 раз отыграл на ноль.