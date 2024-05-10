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Колосков: «Тюкавин был бы основным форвардом сборной России на Евро-2024»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин мог бы играть в основном составе сборной России на чемпионате Европы-2024.

«Расцвет Тюкавина как главной ударной силы «Динамо» случился в этом сезоне. До этого были даже сомнения по поводу того, кто основной: Смолов или Тюкавин. Сейчас же понятно, что Константин — железно первый номер в линии нападения «Динамо».

Сильнейший ли он нападающий в России? Если бы не остранение, думаю, Тюкавин был бы основным форвардом сборной на предстоящем чемпионате Европы. Сильнее сейчас нет нападающего», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

21-летний Тюкавин в этом сезоне сыграл за «Динамо» 35 матчей, забил 16 голов и отдал 9 голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года.

Сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Вячеслав Колосков
Константин Тюкавин
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