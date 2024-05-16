Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:05

В Конго готовы сыграть со сборной России по футболу в 2025 году

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный секретарь Конголезской федерации футбола Баджи Момбо заявил, что его организация не против провести товарищеский матча между сборными Конго и России.

«Мы не против сыграть товарищеский матч с Россией. Это футбол, и для нас не проблема провести спарринг с этой командой. Но для этого российской стороне нужно выслать конкретные даты и условия проведения товарищеского матча.

В этом году, думаю, матч между нашими командами невозможен, поскольку все даты ФИФА у нас заняты либо квалификационными матчами чемпионата мира, либо квалификационными играми Кубка африканских наций. Посмотрим, что будет в следующем году", — сказал Момбо Sport24.

В последний раз сборная России 21 марта встречалась в Москве с Сербией и победила 4:0. В следующем матче 7 июня команда Валерия Карпина сыграет с Белоруссией.

Источник: Sport24
Сборная России по футболу
2
0
Читайте также
Биография Дастина Порье: американец сломал Конора и заслужил уважение Хабиба
Клубы АПЛ могут отказаться от ВАР с сезона-2024/25
Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова в Москве
В «Авангард» едет знакомый Буше, Радулов в активном поиске, а Кошечкин вернулся в «Магнитку». Главные трансферные новости КХЛ на 16 мая
СМИ сообщили об еще одной предстоящей операции премьеру Словакии
Врач перечислила симптомы нехватки витамина D
Популярное видео
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков возглавит делегацию РФС на конгрессе ФИФА

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости