В Конго готовы сыграть со сборной России по футболу в 2025 году

Генеральный секретарь Конголезской федерации футбола Баджи Момбо заявил, что его организация не против провести товарищеский матча между сборными Конго и России.

«Мы не против сыграть товарищеский матч с Россией. Это футбол, и для нас не проблема провести спарринг с этой командой. Но для этого российской стороне нужно выслать конкретные даты и условия проведения товарищеского матча.

В этом году, думаю, матч между нашими командами невозможен, поскольку все даты ФИФА у нас заняты либо квалификационными матчами чемпионата мира, либо квалификационными играми Кубка африканских наций. Посмотрим, что будет в следующем году", — сказал Момбо Sport24.

В последний раз сборная России 21 марта встречалась в Москве с Сербией и победила 4:0. В следующем матче 7 июня команда Валерия Карпина сыграет с Белоруссией.