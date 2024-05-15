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Сегодня, 17:42

Дюков возглавит делегацию РФС на конгрессе ФИФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков возглавит делегацию организации на конгрессе ФИФА.

«Делегацию Российского футбольного союза на конгрессе ФИФА в Бангкоке возглавит президент РФС Александр Дюков», — приводит ответ РФС ТАСС.

Конгресс ФИФА состоится в Бангкоке (Таиланд) 17 мая. Также его посетит генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов

С 2022 года российские сборные отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
Александр Дюков
ФИФА
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