Дюков возглавит делегацию РФС на конгрессе ФИФА

Президент РФС Александр Дюков возглавит делегацию организации на конгрессе ФИФА.

«Делегацию Российского футбольного союза на конгрессе ФИФА в Бангкоке возглавит президент РФС Александр Дюков», — приводит ответ РФС ТАСС.

Конгресс ФИФА состоится в Бангкоке (Таиланд) 17 мая. Также его посетит генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов

С 2022 года российские сборные отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА.