«Наши арбитры профнепригодны. Пусть идут красить траву на улице». Спиридонов раскритиковал судейство в российском футболе

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» высказался о наказаниях для арбитров, обслуживавших матчи 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«У этих арбитров не первые ошибки, которые непонятны всему миру. Я считаю, это не только справедливо их отстранять, но и надо штрафовать на существенные деньги. Вообще надо убирать Вилкова и ему подобных. Пусть идут на покой красить траву на улице. Я считаю их профнепригодными. Да вспомнить даже матч «Спартака» с «Нижним Новгородом», после которого Айртон ушел на костылях, а судья сказал, что касание было неумышленное. Человек на костылях уходит! Ты в своем уме?! Ладно, если ты ошибку совершил один раз, но если их повторяешь, то ты либо непригоден к работе, либо предвзято судишь. Таких рефери надо исключать», — сказал Спиридонов «СЭ».

По итогам заседания судейского комитета РФС 6 апреля за ошибки в матчах 23-го тура до конца сезона были отстранены Игорь Панин, Артем Любимов и Алексей Сухой. Сергей Карасев получил отстранение на один матч, Павел Шадыханов — на два.