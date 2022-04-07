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Судейство

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«Наши арбитры профнепригодны. Пусть идут красить траву на улице». Спиридонов раскритиковал судейство в российском футболе

Волейболист Алексей Спиридонов раскритиковал судейство в российском футболе
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Спиридонов.
Фото Никита Успенский

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» высказался о наказаниях для арбитров, обслуживавших матчи 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«У этих арбитров не первые ошибки, которые непонятны всему миру. Я считаю, это не только справедливо их отстранять, но и надо штрафовать на существенные деньги. Вообще надо убирать Вилкова и ему подобных. Пусть идут на покой красить траву на улице. Я считаю их профнепригодными. Да вспомнить даже матч «Спартака» с «Нижним Новгородом», после которого Айртон ушел на костылях, а судья сказал, что касание было неумышленное. Человек на костылях уходит! Ты в своем уме?! Ладно, если ты ошибку совершил один раз, но если их повторяешь, то ты либо непригоден к работе, либо предвзято судишь. Таких рефери надо исключать», — сказал Спиридонов «СЭ».

По итогам заседания судейского комитета РФС 6 апреля за ошибки в матчах 23-го тура до конца сезона были отстранены Игорь Панин, Артем Любимов и Алексей Сухой. Сергей Карасев получил отстранение на один матч, Павел Шадыханов — на два.

РПЛ
Алексей Спиридонов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

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Ростов

 10
П
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Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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 6
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Спартак

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