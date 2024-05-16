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Карпин объяснил отсутствие Головина в расширенном составе сборной на матч против Белоруссии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал расширенный состав национальной команды на товарищеский матч против Белоруссии.

Расширенный состав сборной России стал известен 16 мая. В него попали 33 футболиста.

«Окончательный состав будет объявлен уже на следующей неделе. В списке отсутствует Александр Головин — он восстанавливается после травмы и, очевидно, не будет готов к матчу в Минске», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Товарищеский матч между сборными России и Белоруссии пройдет 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Игра пойдет в зачет рейтинга ФИФА.

Источник: РФС
Валерий Карпин
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