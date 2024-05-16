Карпин объяснил отсутствие Головина в расширенном составе сборной на матч против Белоруссии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал расширенный состав национальной команды на товарищеский матч против Белоруссии.

Расширенный состав сборной России стал известен 16 мая. В него попали 33 футболиста.

«Окончательный состав будет объявлен уже на следующей неделе. В списке отсутствует Александр Головин — он восстанавливается после травмы и, очевидно, не будет готов к матчу в Минске», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Товарищеский матч между сборными России и Белоруссии пройдет 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Игра пойдет в зачет рейтинга ФИФА.